Фото и видео Завершилась Большая толока. В одном из приютов снесли бар

Организаторы мероприятия также отмечают, что в этом году отмечена высокая отзывчивость жителей.

В этом году были проведены мероприятия по уборке мусора, благоустройству и уборке подвалов.

В природе участники толоки нашли покрышки, мебель, строительный мусор, различные предметы быта, в том числе из воды были подняты металлические предметы, покрышки и бутылки.

А на мероприятиях по уборке подвалов в Риге нашли крупноформатную картину, около 40 ламповых телевизоров и в приюте Зигфрида Анны Мейеровица снесли некий устроенный в неизвестное время бар. В подвалах в Огре нашли различные предметы быта и противогаз.

В этом году в субботниках также приняли участие яунсарги, земессарги, а также военнослужащие сил союзников по НАТО.

Традиция Большой толоки началась с толоки 13 сентября 2008 года, которая была подарком жителей Латвии к ее 90-летию. До сих пор в толоке участвовали около 500 000 участников и по сравнению с первыми годами проведения толоки количество отходов сократилось более чем вдвое.

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