Вс, 28.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

17 ЛЕТ БРОНЗОВОЙ НОЧИ Экс-премьер Эстонии: конечно, бронзового солдата надо было перенести раньше

Ану Вийта-Неухаус Ингрид Ландейро rus.postimees.ee
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Бронзовый солдат на Военном кладбище.
Бронзовый солдат на Военном кладбище. Фото: Taavi Sepp

В этом году исполняется 17 лет со дня беспорядков Бронзовой ночи, во время которых бронзового солдата перенесли на Военное кладбище. Тогдашний премьер-министр Андрус Ансип (Партия реформ) рассказал Postimees, что памятник следовало перенести раньше, но трудно сказать, когда для этого был самый подходящий момент, сообщает Rus.Postimees.

"Все оценки рисков того времени также говорили, что чем раньше, тем лучше. Если не сразу, то самое позднее в течение трех лет это обязательно нужно было сделать, но тогда эти социальные и экономические потери были бы намного больше", - говорит Ансип.

По словам бывшего премьер-министра, напряженность, связанная с бронзовым солдатом, с годами становилась все более острой, и вскоре стало понятно, что продолжать в том же духе невозможно.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх