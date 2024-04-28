В этом году исполняется 17 лет со дня беспорядков Бронзовой ночи, во время которых бронзового солдата перенесли на Военное кладбище. Тогдашний премьер-министр Андрус Ансип (Партия реформ) рассказал Postimees, что памятник следовало перенести раньше, но трудно сказать, когда для этого был самый подходящий момент, сообщает Rus.Postimees.
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17 ЛЕТ БРОНЗОВОЙ НОЧИ ⟩ Экс-премьер Эстонии: конечно, бронзового солдата надо было перенести раньше
"Все оценки рисков того времени также говорили, что чем раньше, тем лучше. Если не сразу, то самое позднее в течение трех лет это обязательно нужно было сделать, но тогда эти социальные и экономические потери были бы намного больше", - говорит Ансип.
По словам бывшего премьер-министра, напряженность, связанная с бронзовым солдатом, с годами становилась все более острой, и вскоре стало понятно, что продолжать в том же духе невозможно.