Фото Больше четырех часов ожидания: огромная "живая очередь" на российско-эстонской границе

"Оказалось, ивангородские ушлые товарищи продают места в очереди. Но активный мужчина позади меня вызвал полицию и сдал их, - продолжает Наталья свой рассказ. - Под конец очередь озверела и ругалась матом, не пропуская вперед пешеходов с детьми. Но мы пожалели одну семью с коляской и пустили. Хорошо, что повезло с погодой и не было дождя, иначе вымокли бы до нитки. Солнце сначала припекало, потом опустилась вечерняя прохлада. Я порадовалась, что была в зимних ботинках - ноги не просто устали, но и жутко окоченели".

Очередь на границе в воскресенье, 28 апреля, утром:

Наталья выехала из Санкт-Петербурга на автобусе LuxExpress в 12:45, а когда удалось пройти границу и пассажиры оказались на Петровской площади в Нарве, оказалось, что их автобус уже ушел, забрав предыдущих опоздавших пассажиров.

"Нас подобрал другой LuxExpress. Ждали, пока заполнятся все места в автобусе. Выехали в дальнейший путь в 21:30. Соответственно, приехали в Таллинн около полуночи", - завершила она свой рассказ.

Напомним, что уже с 1 мая погранпереход Нарва будет открыт с 7 до 23 часов.

С 1 февраля этого года погранпереход в Нарве закрыт для движения автотранспорта, но сохраняется возможность пересечь эстонско-российскую линию контроля пешком.

Эстония закрыла погранпереход для транспортных средств из-за решения России начать работы по реконструкции погранперехода в Ивангороде. Ожидается, что пограничный переход Нарва - Ивангород останется закрытым для транспортных средств до конца 2025 года.

Автобусное сообщение между Эстонией и Россией через Нарву не прервалось, но пассажирам приходится пересекать границу пешком и пересаживаться на другой автобус на другой стороне границы.

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