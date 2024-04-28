Фото Больше четырех часов ожидания: огромная "живая очередь" на российско-эстонской границе

В преддверии длинных выходных в РФ на российско-эстонской границе образовались огромные очереди, сообщает Rus.Postimees.
Поскольку автомобильный пункт в Ленинградской области закрыт, туристы массово идут в Евросоюз пешком, передает "Фонтанка".
Ситуацию на погранпереходе в Ивангороде активно обсуждают в соцсетях. Пользователи делятся фотографиями и видео очередей, в которых стоят десятки людей, чтобы попасть из России в Эстонию.
В группе "Граница Нарва - Ивангород" Наталья поделилась постом, в котором рассказала, что в субботу, 27 апреля, на российской границе в Ивангороде было столпотворение.
"Россияне ринулись на майские праздники к родным в Эстонию, плюс суббота... Четыре с половиной часа стояли в пешей очереди на свежем воздухе (и пять минут - на эстонской). За время ожидания люди сплотились и перезнакомились, - пишет она. - Некоторые из пассажиров нашего автобуса опоздали на последний самолет из Таллинна в Хельсинки и, соответственно, на утренний из Хельсинки в Барселону. Сначала судорожно искали другие варианты пути до финской столицы, но ничего не нашли и смирились с неизбежностью".
По словам Натальи, за время ожидания в очереди они заметили подозрительных персон, которые подвозили к пограничному домику разных людей.
"Оказалось, ивангородские ушлые товарищи продают места в очереди. Но активный мужчина позади меня вызвал полицию и сдал их, - продолжает Наталья свой рассказ. - Под конец очередь озверела и ругалась матом, не пропуская вперед пешеходов с детьми. Но мы пожалели одну семью с коляской и пустили. Хорошо, что повезло с погодой и не было дождя, иначе вымокли бы до нитки. Солнце сначала припекало, потом опустилась вечерняя прохлада. Я порадовалась, что была в зимних ботинках - ноги не просто устали, но и жутко окоченели".
Очередь на границе в воскресенье, 28 апреля, утром:
Наталья выехала из Санкт-Петербурга на автобусе LuxExpress в 12:45, а когда удалось пройти границу и пассажиры оказались на Петровской площади в Нарве, оказалось, что их автобус уже ушел, забрав предыдущих опоздавших пассажиров.
"Нас подобрал другой LuxExpress. Ждали, пока заполнятся все места в автобусе. Выехали в дальнейший путь в 21:30. Соответственно, приехали в Таллинн около полуночи", - завершила она свой рассказ.
Напомним, что уже с 1 мая погранпереход Нарва будет открыт с 7 до 23 часов.
С 1 февраля этого года погранпереход в Нарве закрыт для движения автотранспорта, но сохраняется возможность пересечь эстонско-российскую линию контроля пешком.
Эстония закрыла погранпереход для транспортных средств из-за решения России начать работы по реконструкции погранперехода в Ивангороде. Ожидается, что пограничный переход Нарва - Ивангород останется закрытым для транспортных средств до конца 2025 года.
Автобусное сообщение между Эстонией и Россией через Нарву не прервалось, но пассажирам приходится пересекать границу пешком и пересаживаться на другой автобус на другой стороне границы.
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