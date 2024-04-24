Репортаж ⟩ Россия диктует правила пересечения границы на юго-востоке Эстонии

Несмотря то, что Нарвский погранпункт был закрыт для движения автотранспорта, на двух пограничных переходах на юго-востоке Эстонии, похоже, значительного увеличения движения не наблюдается. Однако день, проведенный с пограничниками, показывает, что сюрпризов там все равно хватает, сообщает Rus.Postimees.
Перевод: Ева Ойжинская
В минувшие выходные на пограничный переход Лухамаа на юго-востоке Эстонии прибыл легковой автомобиль с кемпер-прицепом. Находившиеся за рулем автомобиля граждане Украины, которые, по их собственным словам, последние десять лет прожили в Италии, теперь держали путь в Россию, а именно - в Донецк. Такое объяснение заставило эстонских пограничников насторожиться.