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Репортаж ⟩ Россия диктует правила пересечения границы на юго-востоке Эстонии

Прийт Пуллеритс rus.postimees.ee
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Грузовику с финскими номерами дали зеленый свет на движение по узкой дороге, огороженной высоким проволочным забором, от пограничного перехода Лухамаа в Россию. Два человека из России переход границу в Эстонию пешком по тротуару.
Грузовику с финскими номерами дали зеленый свет на движение по узкой дороге, огороженной высоким проволочным забором, от пограничного перехода Лухамаа в Россию. Два человека из России переход границу в Эстонию пешком по тротуару. Фото: Kristjan Teedema

Несмотря то, что Нарвский погранпункт был закрыт для движения автотранспорта, на двух пограничных переходах на юго-востоке Эстонии, похоже, значительного увеличения движения не наблюдается. Однако день, проведенный с пограничниками, показывает, что сюрпризов там все равно хватает, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: Ева Ойжинская

В минувшие выходные на пограничный переход Лухамаа на юго-востоке Эстонии прибыл легковой автомобиль с кемпер-прицепом. Находившиеся за рулем автомобиля граждане Украины, которые, по их собственным словам, последние десять лет прожили в Италии, теперь держали путь в Россию, а именно - в Донецк. Такое объяснение заставило эстонских пограничников насторожиться.

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