Авторы законопроекта, опубликованного 27 апреля на сайте думы, предложили ввести обязанности, которые иностранный гражданин должен соблюдать, чтобы иметь возможность "сохранить право въезда в Российскую Федерацию и пребывания на территории Российской Федерации".

Согласно законопроекту, иностранец обязан воздерживаться от деятельности в ущерб интересам России, соблюдать Конституцию и законы России, в том числе бережно относиться к окружающей среде, не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику РФ, а также "уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке как союзе мужчины и женщины".

Один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин сказал агентству "Интерфакс", что законопроект предусматривает, что иностранные граждане письменно подтверждают свои обязательства для получения права на въезд в РФ.

"Это будет письменное обязательство, в случае нарушения которого может быть применен режим высылки", - сказал Вяткин журналистам.

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