В Тбилиси снова протестовали против закона об "иноагентах". Произошли столкновения с полицией

Как сообщается, ситуация накалилась после того, как несколько протестующих попытались пробиться через полицейский кордон и подняться на сцену.

Фото: EPA

Фото: Reuters

Участники акции протеста у парламента просили пропустить несколько демонстрантов через ограждение для того, чтобы они развернули там флаги Грузии и Европы. Полицейские не дали им такой возможности.

МВД Грузии заявило, что акция приняла насильственный характер.

«Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей, участники акции неоднократно пытались прорваться через полицейский кордон. Полиция для наведения порядка применила специальные средства, установленные законом», — отмечается в заявлении МВД.

Как передает из Тбилиси наш корреспондент Нина Ахметели, во время акции был задержан бывший министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси Петриашвили. В МВД сообщили изданию «Публика», что его задержали по административной статье за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции.

Сама акция сейчас завершена. Протестующие расходятся. Они оставили надписи на асфальте у парламента: «Нет российскому закону!» и «Да — Европе!»

За ограждением, установленным для завтрашней акции правящей партии в поддержку законопроекта, в несколько рядов стоят полицейские.

Между тем в парламенте, где завтра начнут рассматривать законопроект во втором чтении, снова будет действовать «желтый уровень безопасности», то есть допуск посетителей будет ограничен. Парламент объясняет это необходимостью обеспечить рабочую и безопасную обстановку.