Алла Борисовна, вы прекрасны в любом возрасте. Вы больше, чем время! Здоровья и счастья вашей семье;

Если вспомнить, насколько она талантлива, мудра и сколько добра сделала, то не прекращаешь ею восхищаться. Долгих лет жизни и крепкого вам здоровья!

Алла Борисовна выглядит хорошо! Крепкого вам здоровья.