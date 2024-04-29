Пн, 29.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Максим Галкин на свежем фото показал, как сейчас выглядит 75-летняя Алла Пугачева (2)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Konstantin Sednev

Российский юморист Максим Галкин порадовал свежим фото своей жены, российской певицы Аллы Пугачевой.

Новым снимком комик поделился в своем Instagram. 75-летняя Алла Борисовна позировала в домашней одежде. В частности, исполнительница предстала перед камерой в халатике и с полотенцем на голове, вероятно, она как раз приняла ванну или душ.

На фото Алла Пугачева особо не использовала фильтры и фотошоп. Впрочем, певица не смогла отказаться от макияжа и подчеркнула глаза тенями.

Максим Галкин не стал слишком мудрствовать с подписью к фото, а лишь коротко отметил: "Доброе утро!".

В комментариях подписчики юмориста засыпали Аллу Пугачеву комплиментами. Они отметили, что певица выглядит хорошо в любом возрасте.

Алла Борисовна, вы прекрасны в любом возрасте. Вы больше, чем время! Здоровья и счастья вашей семье;

Если вспомнить, насколько она талантлива, мудра и сколько добра сделала, то не прекращаешь ею восхищаться. Долгих лет жизни и крепкого вам здоровья!

Алла Борисовна выглядит хорошо! Крепкого вам здоровья.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии (2)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх