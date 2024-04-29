Могла потерять голос: Даневича перенесла серьезную операцию

В интервью журналу Una актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича рассказала, что недавно перенесла серьезную операцию. Был риск, что она может потерять голос.
"Недавно мне удалили щитовидную железу. Это было очень страшно, потому что перед операцией мне пришлось подписать документ, в котором говорилось, что я могу потерять голос, поскольку голосовые нервы проходят через щитовидную железу. Моя щитовидная железа была очень большая, а шея - узкая, что представляет особый риск", - рассказывает Даневича.
Она продолжает: "У меня уже давно были небольшие проблемы со щитовидной железой, но с этим сталкиваются многие. (...) Основная причина увеличения щитовидной железы - стресс".
Как известно, последние несколько лет были для Даневичи непростыми - лишь недавно она помирилась с отцом своего ребенка Артусом Кайминьшем.
Актриса говорит, что после операции ее голос немного изменился - теперь он стал ниже. "Сначала я переживала по этому поводу, но оказалось, что мой послеоперационный дефект нравится и режиссерам, и коллегам. К тому же дни отличаются - сегодня у меня уставший голос после вчерашнего спектакля, поэтому он ниже, а иногда звучит так же, как прежде".
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