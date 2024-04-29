Могла потерять голос: Даневича перенесла серьезную операцию

"Недавно мне удалили щитовидную железу. Это было очень страшно, потому что перед операцией мне пришлось подписать документ, в котором говорилось, что я могу потерять голос, поскольку голосовые нервы проходят через щитовидную железу. Моя щитовидная железа была очень большая, а шея - узкая, что представляет особый риск", - рассказывает Даневича.

Она продолжает: "У меня уже давно были небольшие проблемы со щитовидной железой, но с этим сталкиваются многие. (...) Основная причина увеличения щитовидной железы - стресс".

Как известно, последние несколько лет были для Даневичи непростыми - лишь недавно она помирилась с отцом своего ребенка Артусом Кайминьшем.

Актриса говорит, что после операции ее голос немного изменился - теперь он стал ниже. "Сначала я переживала по этому поводу, но оказалось, что мой послеоперационный дефект нравится и режиссерам, и коллегам. К тому же дни отличаются - сегодня у меня уставший голос после вчерашнего спектакля, поэтому он ниже, а иногда звучит так же, как прежде".

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