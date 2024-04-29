Суровые штрафы и запрет на получение прав. Полицейские поймали пьяного водителя со стажем

Так, вечером в понедельник 29-летний водитель микроавтобуса Volkswagen решил привести в порядок свой автомобиль. Мужчина сел за руль пьяным и поехал на автомойку рядом с заправкой Circle K в Кекаве. Работники заправки сразу же заметили, что водитель сильно пьян.

Полицейские приняли от него нелогичное объяснение, почему он, по его мнению, не считается водителем. Стражи порядка тоже быстро поняли, что водитель ездит не только без прав, но и в состоянии алкогольного опьянения.

Получив штраф за отсутствие прав и пьяную езду, мужчина урока не извлек. Чуть более недели спустя он снова отправился в путь на том же злополучном рабочем микроавтобусе Volkswagen и снова был пойман.

Стражи порядка хотели указать на недействительные водительские права и не ожидали, что водитель снова будет пьян.

Теперь мужчине нужно оплатить несколько суровых денежный штрафов, кроме того, ему запрещено получать права. О полном размере наказания решения примут правозащитные учреждения.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!