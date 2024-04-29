Идея Путина грозит провалом: Турция готовится заменить российский газ

Турция ищет возможности, как диверсифицировать поставки энергии, так как отдельные долгосрочные договоры с Россией заканчиваются в 2025 году, а с Ираном - в 2026. В целом на газовом рынке Ирана часть СПГ занимает 35%, по сравнению с 15% в 2014 году.

После переизбрания на должность президента в 2023 году Реджеп Тайип Эрдоган начал попытки по улучшению отношений с США. Так, например, Анкара дала зеленый свет вступлению Швеции в НАТО, а Вашингтон согласился продать Турции истребители F-16.

Нужно напомнить, что в 2022 году Путин, пытаясь наказать Европу за ее поддержку Украины, фактически прекратили поставки российского газа в Европу. Еще в октябре 2022 года он высказал идею, что можно создать вместе с Турцией новый газовый узел, через который можно было бы направить объем газа, который теперь невозможно поставить по газопроводам Nord Stream.

"В нем заинтересованы все - как наши друзья турки, так и мы. Заинтересованы все в Европе, кто хочет приобретать наши ресурсы", - сказал год спустя Путин, говоря о возможности вместе с Турцией создать платформу по торговле газом, которая позволила бы странам Европы покупать российский газ.

Однако на самом деле прогресса по этому проекту нет. Этот проект также не имеет большого стратегического значения, поскольку Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа в 2027 году.

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