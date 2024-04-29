Идея Путина грозит провалом: Турция готовится заменить российский газ

Во время, когда российский диктатор Владимир Путин по-прежнему надеется организовать большой газовый узел с Турцией, Анкара решила двигаться в противоположном направлении - снизить зависимость от российских энергоресурсов. Планируется, что Турция заменит российские энергоресурсы поставками из "недружественных" России стран.
Турция готовится оформить "новый портфель поставок", чтобы снизить зависимость от всех поставщиков, сообщил Financial Times министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. Чтобы это реализовать, Турция ведет переговоры с американским ExxonMobil о заключении долгосрочного контракта (возможно, на 10 лет).
Если этот контракт будет заключен, то Турция будет закупать у американского предприятия 3,5 миллиарда кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в год. Такой объем по нынешним ценам стоит 1,1 миллиарда долларов, однако в данный момент идет согласование финансовых деталей контракта, сказал министр.
По данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в 2022 году российская часть на турецком рынке составляла 40%. Часть импорта американского газа выросла до 10%. Нужно отметить, что Турция за рубежом закупает фактически весь газ.
По подсчетом FT, 3,5 миллиарда кубометров газа (2,5 миллион тонн) эквивалентны 7% от общего запроса Турции в 2023 году. В 2023 году Турция на оптовых рынках закупила у США пять миллионов тонн газа.
ExxonMobil также подтвердил, что ведет предварительные переговоры с Турцией, однако детали не разглашаются. Известно лишь, что предприятие до 2030 года планирует увеличить поставки СПГ до 40 миллионов тонн, что почти в два раза больше, чем в 2020 году.
Турция ищет возможности, как диверсифицировать поставки энергии, так как отдельные долгосрочные договоры с Россией заканчиваются в 2025 году, а с Ираном - в 2026. В целом на газовом рынке Ирана часть СПГ занимает 35%, по сравнению с 15% в 2014 году.
После переизбрания на должность президента в 2023 году Реджеп Тайип Эрдоган начал попытки по улучшению отношений с США. Так, например, Анкара дала зеленый свет вступлению Швеции в НАТО, а Вашингтон согласился продать Турции истребители F-16.
Нужно напомнить, что в 2022 году Путин, пытаясь наказать Европу за ее поддержку Украины, фактически прекратили поставки российского газа в Европу. Еще в октябре 2022 года он высказал идею, что можно создать вместе с Турцией новый газовый узел, через который можно было бы направить объем газа, который теперь невозможно поставить по газопроводам Nord Stream.
"В нем заинтересованы все - как наши друзья турки, так и мы. Заинтересованы все в Европе, кто хочет приобретать наши ресурсы", - сказал год спустя Путин, говоря о возможности вместе с Турцией создать платформу по торговле газом, которая позволила бы странам Европы покупать российский газ.
Однако на самом деле прогресса по этому проекту нет. Этот проект также не имеет большого стратегического значения, поскольку Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа в 2027 году.
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