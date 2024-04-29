Семеновка расположена в десяти километрах от села Авдеевка, которое было захвачено российской армией 10 февраля 2024 года. Битва за село шло с февраля 2024 года.

Украина пока не прокомментировала эту информацию.

Как сообщалось, главнокомандующий Украинской армией Александр Сырский в воскресенье, 28 апреля, заявил, что ситуация на фронте ухудшилась и россияне активно наступают на всем протяжении линии фронта, добиваясь в некоторых областях тактического успеха.

Поэтому украинцы отошли на новые линии обороны западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

"Самая сложная ситуация на направлении Покровска и Курахово, где продолжаются ожесточенные бои. Противник задействовал на этих направлениях до четырех бригад и пытается развивать наступление западнее Авдеевки и Марьинки, продвигаясь в сторону Покровска и Курахово", - сообщил Сырский в Telegram.

Украинская армия наносит противнику максимальные потери как в живой силе, так и в военной технике. Чтобы усилить оборону в этих районах и заменить понесшие потери части, их заменяют восстановившими боеспособность бригадами, сообщил Сырский.

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