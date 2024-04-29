Авиакомпания извинилась перед пассажирами за неудобства, подчеркнув, что безопасность полетов является высшим приоритетом. В настоящее время метод посадки, используемый в аэропорту Тарту, основан на сигнале GPS.

Помехи GPS увеличились с 2022 года, и пилоты Finnair сообщали о помехах, особенно в эксклаве Калининградской области РФ, Черном, Каспийском море и восточном средиземноморском регионе.

Как правило, помехи GPS не влияют на маршруты полетов или их безопасность, поскольку пилоты хорошо их знают, и у самолетов есть альтернативные системы, которые используются в случае прерывания сигнала GPS.

Как сообщалось, министры иностранных дел стран Балтии предупредили, что Россия создает помехи сигналам GPS, что очень опасно и может рано или поздно привести к авиакатастрофе.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы сообщили газете Financial Times, что в последние недели в странах Балтии наблюдаются нарушения сигнала GPS. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что происходящее в районе тартуского аэропорта - это российская гибридная атака.

"Подавление сигнала GPS является частью враждебных действий России, и мы обязательно обсудим этот вопрос и с нашими союзниками. Это угроза нашему народу и безопасности, и мы этого не потерпим", - сказал Цахкна.