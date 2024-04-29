Финская авиакомпания Finnair в понедельник, 29 апреля, приняла решение приостановить регулярные рейсы из Хельсинки в эстонский Тарту на месяц, пишет BNS со ссылкой на издание Tartu Postimees.
"Finnair приостановит ежедневные рейсы в Тарту с 29 апреля по 31 мая, пока в аэропорту не будет внедрено альтернативное решение для захода на посадку, не требующее сигнала GPS", - говорится в заявлении Finnair.
В конце прошлой недели два самолета Finnair, вылетевшие из Хельсинки, не смогли приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS-оборудования.
Оба рейса проходили по одной и той же схеме. Самолет вылетел из Хельсинки в 23:55, но не приземлился в Тарту, как планировалось, в 00:40, а вынужден был лететь обратно в Финляндию из-за неисправности. Пилот сообщил пассажирам, что возникла проблема с GPS-оборудованием.
В ночь с пятницы на субботу самолет направился обратно в Хельсинки, развернувшись над эстонским городом Пайде, а во второй раз он был вынужден развернуться над Пыльтсамаа.
Для аэропорта Тарту оба не состоявшихся рейса означали, что утром следующего дня из Тарту в Хельсинки не было полетов.
Finnair - единственная авиакомпания, осуществляющая международные рейсы в Тарту. Полеты возобновились в конце марта впервые после пандемии коронавируса.
Авиакомпания извинилась перед пассажирами за неудобства, подчеркнув, что безопасность полетов является высшим приоритетом. В настоящее время метод посадки, используемый в аэропорту Тарту, основан на сигнале GPS.
Помехи GPS увеличились с 2022 года, и пилоты Finnair сообщали о помехах, особенно в эксклаве Калининградской области РФ, Черном, Каспийском море и восточном средиземноморском регионе.
Как правило, помехи GPS не влияют на маршруты полетов или их безопасность, поскольку пилоты хорошо их знают, и у самолетов есть альтернативные системы, которые используются в случае прерывания сигнала GPS.
Как сообщалось, министры иностранных дел стран Балтии предупредили, что Россия создает помехи сигналам GPS, что очень опасно и может рано или поздно привести к авиакатастрофе.
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы сообщили газете Financial Times, что в последние недели в странах Балтии наблюдаются нарушения сигнала GPS. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что происходящее в районе тартуского аэропорта - это российская гибридная атака.
"Подавление сигнала GPS является частью враждебных действий России, и мы обязательно обсудим этот вопрос и с нашими союзниками. Это угроза нашему народу и безопасности, и мы этого не потерпим", - сказал Цахкна.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуация в регионе Балтийского моря стала слишком опасной, чтобы ее игнорировать. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что к подобным инцидентам относятся серьезно и ответственные учреждения Латвии сотрудничают с коллегами из других стран.
Эксперты отмечают, что в последние месяцы помехи GPS затронули десятки тысяч рейсов гражданских самолетов в странах Балтии. Блокировка сигнала также влияет на навигацию в Балтийском море и системы автомобильной навигации. ВМС Швеции выпустили предупреждение о рисках для безопасности судоходства.
По мнению экспертов, помехи GPS могут быть вызваны относительно дешевым оборудованием.
Хотя никто не взял на себя ответственность за создание помех, официальные лица в регионе не сомневаются, что Россия создает их как со своей основной территории, так и из эксклава Кенигсберг.
В марте Великобритания подтвердила, что правительственный самолет, на борту которого находился министр обороны Грант Шэппс, подвергся помехам сигналу GPS недалеко от Кенигсберга по пути домой из Польши.
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