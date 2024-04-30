Видео Двое нетрезвых молодых людей пытались ездить по Риге, уцепившись за бревно на фуре

Двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения не хотели ждать общественного транспорта, чтобы добраться из Иманты в Зиепниеккалнс. Оба решили зацепиться за перевозимые грузовиком лесоматериалы, однако вскоре они попали в руки сотрудников Госполиции, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.