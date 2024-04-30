Видео Двое нетрезвых молодых людей пытались ездить по Риге, уцепившись за бревно на фуре

Двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения не хотели ждать общественного транспорта, чтобы добраться из Иманты в Зиепниеккалнс. Оба решили зацепиться за перевозимые грузовиком лесоматериалы, однако вскоре они попали в руки сотрудников Госполиции, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Грузовик проехал мимо экипажа полицейских и сотрудники сразу заметили, что за прицеп без бревен уцепились люди.
Оба молодых человека поняли свое правонарушение и попытались раскаяться перед правоохранителями. Водитель грузовика признался, что не заметил двух молодых людей.
Каждому из обоих парней выписан штраф в 100 евро.
Видео: сюжет Degpunktā
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