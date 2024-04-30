По Харькову 2 января этого года была выпущена ракета Hwasong-11, говорится в сообщении.

Эксперты ООН отмечают, что не смогли получить подтверждения от независимых источников о том, откуда именно была запущена ракета и кто осуществил запуск.

Правда, украинские власти дали экспертам показания о том, что ракета была запущена из России.

Если будет подтвержден запуск ракет из КНДР в Россию, это будет означать нарушение санкций, установленных Советом безопасности ООН Пхеньяну в 2006 году за разработку ядерной программы и производство баллистических ракет, отмечают эксперты.

Россия в марте в Совете безопасности ООН установила вето на продление мандата группе экспертов, наблюдавших за соблюдением санкций, введенных в отношении КНДР.

Это приведет к приостановке работы этой экспертной группы, хотя формально санкционный режим отменен не был.

Первым о том, что при ударах России по Харькову использовались ракеты КНДР, сообщил Вашингтон.

В Украине зарегистрировано около 50 случаев запуска Россией в Украину ракет КНДР, сообщил в марте глава прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков.

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