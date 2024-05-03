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"В Латвии консервативные люди": Лобода о съемках в Риге и недавних гастролях

Раиса Смирнова rus.tvnet.lv
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Светлана Лобода
Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

Недавно украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) вернулась из США, Австралии и Новой Зеландии, где выступала в рамках гастрольного тура, и объявила о большом сольном концерте в Юрмале.

В 2024 году Светлана Лобода празднует 20 лет на сцене, за это время артистка выпустила более 150 песен и прошла большое количество трансформаций. В честь юбилея LOBODA создала новое шоу, в котором объединила весь свой творческий путь - от первых треков до всемирных хитов и неожиданных премьер.

31 июля в Юрмале (к/з "Дзинтари") певица представит большое сольное шоу. Билеты уже в продаже в сети Bilešu serviss. В преддверии концерта, TVNET+ удалось задать артистке несколько вопросов о прошедших гастролях, съемке в Рижском цирке и публике. 

Кстати, оказалось, что получить разрешение снять клип в здании Рижского цирка было не так-то просто...

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