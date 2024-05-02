К концу XX века о Дэвиде Паркере Рэе говорили в каждой семье США - серийный убийца-садист, который создал звукоизолированную камеру пыток за 100 000 долларов и назвал свое изобретение "игровой комнатой". Полиция до сих пор пытается выяснить, сколько десятков женщин трагически распрощались с жизнью в этом страшном месте.

Три дня в аду

19 марта 1999 года 22-летняя Синтия Виджил пыталась остановить машину в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США. К ней подошел мужчина, который сказал, что является полицейским в штатском, и арестовал ее за проституцию. Неизвестный человек надел на Синтию наручники и усадил на заднее сиденье своего автомобиля.

Тогда Синтия еще не знала, что этого мужчину зовут Дэвид Паркер Рэй и он собирается отвезти ее в недалеко стоящий трейлер, который он называл своей "игровой комнатой", а не в полицейский участок.

То, что происходило в течение следующих трех дней, Синтия не могла представить даже в самых кошмарных мыслях.