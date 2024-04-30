Отказ от изучения русского языка в школах вызвал острые дискуссии в комиссии Сейма

"Вы сами сказали, что очень много родителей и учеников выбирают в качестве второго иностранного языка русский. [...] Почему право выбирать [изучение] языков Евросоюза выше русского языка? Это недопустимо в демократическом государстве", - высказалась Плешкане. Она отметила, что депутаты принимают во внимание только руководителей школ и образовательных учреждений, "которые лояльны и не могут выражать свое мнение".

"Так или иначе, но здесь [на комиссии] были выслушаны руководителей школ, и каждый из присутствующих депутатов подтвердит, что по всем законопроектам проходит демократическая дискуссия. Может быть в какой-нибудь террористической соседней стране можно говорить о лояльности и неспособности учителей возражать политикам, но не в латвийском парламенте", - ответил на обвинения Плешкане депутат комиссии Давис Мартиньш Даугавиетис ("Новое Единство").

Плешкане предложила исключить пункт переходных положений законопроекта, который предусматривает, что ученикам, которые начали изучать русский язык как второй иностранный к 2025/2026 учебному году, учебные заведения должны предоставить возможность продолжить его изучение до окончания основной школы, но не дольше, чем до конца 2029/2030 учебного года.

Однако предложение предусматривает "принудительный" переход всех школ на второй иностранный язык вместо русского в следующем учебном году, не обеспечивая постепенного перехода, отметили члены комитета Сейма. "Если мы его поддержим, то что мы вообще делали в ходе прошлых дискуссий?" - риторически просила Зариня-Стуре. Предложение Плешкане также не получило поддержки комиссии.

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