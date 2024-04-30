Отказ от изучения русского языка в школах вызвал острые дискуссии в комиссии Сейма

В комиссии Сейма по образованию, культуре и науке нет единогласия по поводу отказа от русского языка как второго иностранного на этапе средней школы, сообщает агентство LETA.
Депутаты комиссии Сейма обсудили поступившие предложения по внесению изменений в закон об образовании перед третьим или окончательным чтением в Сейме. Среди предложений, которые пока были одобрены, - возможность отказаться от преподавания русского языка для учеников основной школы.
Депутат Илзе Индриксоне (НО) предложила установить в поправках, что от русского языка как второго иностранного можно отказаться и на этапе средней школы, в 10-м и 11-м классах. Такое желание выразили родители и ученики, известно депутату. Она встречалась с несколькими образовательными управлениями и школами, которые подтвердили готовность искать решение, как с 1 сентября обеспечить освоение другого иностранного языка.
Индриксоне тревожит, что ученикам 9-х классов, которые откажутся от освоения русского языка, в будущем учебном году снова придется столкнуться с русским языком как единственным возможным вторым иностранным, если депутаты вовремя не примут необходимые поправки. "Если закон не предусмотрит, что он отказался от обучения в 9-м классе и в 10 классе у него есть возможность продолжать изучать в виде второго иностранного языка только русский, мы создадим неразбериху", - отметила депутат.
Ученики средних школ русский язык как второй иностранный могут освоить на оптимальном уровне, углубленном уровне или на специализированных курсах. По данным Министерства образования, в 205 из 280 образовательных учреждений, в которых есть 10-е и 11-е классы, русский язык изучают на разных уровнях. На курсе оптимального уровня ученики в основном продолжают изучать тот иностранный язык, освоение которого начали в основном образовании.
Парламентский секретарь Минобразования Силва Рейнберга призвала в первую очередь привести в порядок нормативное регулирование на этапе основного образования, чтобы после этого заняться систематическим переходом на этапе среднего образования, в том числе и в профессиональном образовании. В качестве возможного компромисса министерство видит возможность отказаться освоения русского языка как второго иностранного на курсе оптимального уровня, не трогая углубленные курсы.
"У нас есть ученики, которые в средней школе целенаправленно выбирали углубленное освоение русского языка, и школа создала соответственное содержание, чтобы обеспечить это. Позволяя этим ученикам свободно отказываться от изучения русского языка, мы создаем несколько перевернутую систему", - считает Рейнберга.
Предложение Инриксоне поддержал ее однопартиец Наурис Пунтулис. "Это была бы перевернутая система, [если школьник не мог бы отказаться от изучения русского как второго иностранного] только потому, что он в 10-м, а не в 9-м классе", - сказал депутат. Он допускает, что таких учеников не будет много, однако право отказа необходимо обеспечить всем.
В свою очередь председателю комиссии Агите Зарине-Стуре ("Новое Единство") было непонятно, как обеспечить школьникам освоение другого углубленного курса вместо русского языка. "Получается нелогично, что ученик должен закончить курс в 11-м классе, и школа должна предложить возможность освоения другого иностранного языка, несмотря на то, что в 12-м классе курс уже завершен", - сказала Зарине-Стуре. Депутат допускает, что от русского языка могли бы отказываться ученики средней школы, которые изучают его на оптимальном уровне три года.
В свою очередь несколько депутатов комиссии призвали не спешить с принятием решения по отношению к средним школам и сконцентрироваться на этапе основного образования.
Антонина Ненашева ("Прогрессивные") предложила Минобразования предложить решения, как обеспечить возможности отказа и на этапе среднего образования. В то же время она сделала прогноз, что это потребует "значительных переговоров".
В свою очередь Чеслав Батня ("Объединенный список") считает, что должны быть ясные действия, как эти поправки реализовать. В первую очередь предложение стоит обсудить с директорами школ разных уровней. "Да, мы политически постановили, что нужно отказаться от этого иностранного языка. Мы можем установить различные политические установки, но, если они не реализуются на практике, для чего нам их устанавливаться?" - риторически спросил депутат.
Предложение Индриксоне депутаты отклонили. К вопросу об этапе средних школ депутаты могут вернуться в ближайшее время.
Дискуссии вызвало и предложение оппозиционного депутата Виктории Плешкане смягчить идею об отказе от изучения русского языка как второго иностранного в школах.
"Вы сами сказали, что очень много родителей и учеников выбирают в качестве второго иностранного языка русский. [...] Почему право выбирать [изучение] языков Евросоюза выше русского языка? Это недопустимо в демократическом государстве", - высказалась Плешкане. Она отметила, что депутаты принимают во внимание только руководителей школ и образовательных учреждений, "которые лояльны и не могут выражать свое мнение".
"Так или иначе, но здесь [на комиссии] были выслушаны руководителей школ, и каждый из присутствующих депутатов подтвердит, что по всем законопроектам проходит демократическая дискуссия. Может быть в какой-нибудь террористической соседней стране можно говорить о лояльности и неспособности учителей возражать политикам, но не в латвийском парламенте", - ответил на обвинения Плешкане депутат комиссии Давис Мартиньш Даугавиетис ("Новое Единство").
Плешкане предложила исключить пункт переходных положений законопроекта, который предусматривает, что ученикам, которые начали изучать русский язык как второй иностранный к 2025/2026 учебному году, учебные заведения должны предоставить возможность продолжить его изучение до окончания основной школы, но не дольше, чем до конца 2029/2030 учебного года.
Однако предложение предусматривает "принудительный" переход всех школ на второй иностранный язык вместо русского в следующем учебном году, не обеспечивая постепенного перехода, отметили члены комитета Сейма. "Если мы его поддержим, то что мы вообще делали в ходе прошлых дискуссий?" - риторически просила Зариня-Стуре. Предложение Плешкане также не получило поддержки комиссии.
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