В следующем году будут перенесены два рабочих дня - пятница, 2 мая, и понедельник, 17 ноября, постановило во вторник правительство.
Как отмечается в разработанном Минблагом проекте постановления, в 2025 году два рабочих дня выпадают на период между государственным праздником и выходным днем - 2 мая приходится на период между государственным праздником 1 мая и субботой, 3 мая, а 17 ноября - на период между воскресеньем, 16 ноября, и государственным праздником 18 ноября.
В связи с этим рабочий день с пятницы, 2 мая, будет перенесен на субботу, 10 мая, а с понедельника, 17 ноября, на субботу, 8 ноября.
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