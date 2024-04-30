В следующем году будут перенесены два рабочих дня

Как отмечается в разработанном Минблагом проекте постановления, в 2025 году два рабочих дня выпадают на период между государственным праздником и выходным днем - 2 мая приходится на период между государственным праздником 1 мая и субботой, 3 мая, а 17 ноября - на период между воскресеньем, 16 ноября, и государственным праздником 18 ноября.