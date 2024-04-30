В Даугаве у яхт-клуба обнаружено тело мужчины

Первыми погибшего заметили двое водителей катера. Через некоторое время к ним присоединилось лоцманское судно Рижского свободного порта.

"В водоеме найдено тело мужчины 1968 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего", - указала представитель Госполиции Лига Дзилюма.

Опрошенные работники территории пристани яхт-клуба указали, что с утра их работе неожиданно помешали спасатели, которые прибыли, чтобы вытащить кого-то из воды.

Представитель Рижского свободного порта указывает, что лоцманское судно вместе с водителями катера доставило погибшего на причал яхт-клуба Auda.

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