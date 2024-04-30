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В Даугаве у яхт-клуба обнаружено тело мужчины

rus.tvnet.lv
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Автомобиль полиции
Автомобиль полиции Фото: Shutterstock

Утром во вторник, 30 апреля, из Даугавы у яхт-клуба вытащили тело погибшего мужчины 1968 года рождения. Причины его смерти остаются неясными, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Первыми погибшего заметили двое водителей катера. Через некоторое время к ним присоединилось лоцманское судно Рижского свободного порта.

"В водоеме найдено тело мужчины 1968 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего", - указала представитель Госполиции Лига Дзилюма.

Опрошенные работники территории пристани яхт-клуба указали, что с утра их работе неожиданно помешали спасатели, которые прибыли, чтобы вытащить кого-то из воды.

Представитель Рижского свободного порта указывает, что лоцманское судно вместе с водителями катера доставило погибшего на причал яхт-клуба Auda.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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