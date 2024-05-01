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Протесты в поддержку палестинцев в США: полиция штурмовала здание Колумбийского университета, захваченное демонстрантами

BBC News Русская служба
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BBC
Полицейские заходят в здание по выдвижной платформе
Полицейские заходят в здание по выдвижной платформе Фото: BBC News

​Во вторник вечером полиция США штурмовала одно из зданий Колумбийского университета в Нью-Йорке, которое захватили демонстранты, выступающие в поддержку палестинцев.

Несколько сотен полицейских зашли в «Гамильтон-холл» при помощи выдвижной платформы, обеспечивший доступ в здание через окна. Американские СМИ сообщают, что полицейские арестовали около 50 демонстрантов. Их выводили из здания со связанными руками и сажали в автобусы.

Администрация университета попросила полицию о помощи после того, как примерно сутки назад «Гамильтон-холл» захватили участники акции протеста в поддержку палестинцев и против действий Израиля в секторе Газа.

В письме, которое университет направил в правоохранительные органы, сказано, что здание перешло под контроль протестующих после того, как в него вошла группа студентов. Затем один из участников акции открыл двери и впустил своих единомышленников.

Полиция сообщает, что демонстранты забаррикадировались в здании и сломали камеры наблюдения.

По словам главы Колумбийского университета Немат Шафик, которая подписала письмо в полицию, эти действия «возглавляли люди, не связанные с университетом». Шафик добавила, что демонстранты незаконно находились в принадлежащем университету здании и занимались в нем вандализмом.

О том, что в протестах принимают участие далеко не только студенты Колумбийского университета, говорил и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. По его словам, захват «Гамильтон-холла» был организован «внешними агитаторами».

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Один из задержанных в автобусе
Один из задержанных в автобусе Фото: AFP

Однако один из организаторов акции протеста, палестинский ученый Махмуд Халил, который учится в Колумбийском университете, сказал агентству Reuters, что чужаков во время протестов нет. «Это студенты», — утверждает он.

На территории кампуса Колумбийского университета уже около двух недель стоит палаточный лагерь, в котором живут участники акций в поддержку палестинцев.

Колумбийский университет стал первым в США, где начались протесты против войны в Газе.

18 апреля, на следующий день после того, как глава этого учебного заведения дала показания в Конгрессе о проблеме антисемитизма на территории кампуса, число протестующих в лагере резко выросло.

Администрация университета попросила полицию вмешаться, было арестовано более 100 демонстрантов.

Демонстрации в поддержку палестинцев также проходят во многих других американских университетах, в том числе в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Северной Каролине и других. На территории кампусов этих учебных заведений полиция арестовала более 1 тыс. участников акций протеста.

Однако некоторые американские университеты не мешают проведению демонстраций в поддержку палестинцев и против действий Израиля.

В кампусах протестующие установили палаточные лагеря, они проводят сидячие забастовки и демонстрации.

Между тем, некоторые американские студенты-евреи жалуются, что критика действий Израиля в Газе нередко переходит в антисемитизм, а сами они не чувствуют себя в безопасности.

Раввин при Колумбийском университете ранее посоветовал студентам-евреям временно избегать кампуса.

BBC
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