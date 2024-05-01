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Видео В Калкунах из окна многоквартирного дома выпал ребенок

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video

Шокирующие сведения получены из Даугавпилсского края. Из окна одного из многоквартирных домов выпал ребенок. К счастью, травмы не очень тяжелые, но халатность родителей очевидна. Полиция подтверждает, что этот инцидент произошел в понедельник.

"Около 19:30 вечера Госполиция получила информацию о том, что в Даугавпилсе со 2-го этажа многоквартирного дома выпал оставленный без присмотра родителей трехлетний ребенок. В результате падения ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, но опасности для его жизни сейчас нет", - пояснила представитель Госполиции Симона Гравите.

Мама ребенка, правда, сейчас в неприятностях по уши. У полиции к женщине серьезные претензии.

Полиция начала уголовный процесс и в настоящее время продолжается расследование. У матери ребенка констатировали почти три промилле алкоголя.

Видео: сюжет Degpunktā

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