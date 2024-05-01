Видео В Калкунах из окна многоквартирного дома выпал ребенок

"Около 19:30 вечера Госполиция получила информацию о том, что в Даугавпилсе со 2-го этажа многоквартирного дома выпал оставленный без присмотра родителей трехлетний ребенок. В результате падения ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, но опасности для его жизни сейчас нет", - пояснила представитель Госполиции Симона Гравите.