Видео В Калкунах из окна многоквартирного дома выпал ребенок

Шокирующие сведения получены из Даугавпилсского края. Из окна одного из многоквартирных домов выпал ребенок. К счастью, травмы не очень тяжелые, но халатность родителей очевидна. Полиция подтверждает, что этот инцидент произошел в понедельник.
"Около 19:30 вечера Госполиция получила информацию о том, что в Даугавпилсе со 2-го этажа многоквартирного дома выпал оставленный без присмотра родителей трехлетний ребенок. В результате падения ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, но опасности для его жизни сейчас нет", - пояснила представитель Госполиции Симона Гравите.
Мама ребенка, правда, сейчас в неприятностях по уши. У полиции к женщине серьезные претензии.
Полиция начала уголовный процесс и в настоящее время продолжается расследование. У матери ребенка констатировали почти три промилле алкоголя.
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