"Я не смог ее защитить": история девочки, погибшей при попытке пересечь Ла-Манш

Только позже, когда французские спасатели уже в море добрались до их лодки и сняли с нее часть из более чем 100 пассажиров, Ахмед смог наконец добраться до тела своей дочери.

«Я увидел ее голову в углу лодки. Она была вся синяя. Когда мы ее вытащили, она была мертва. Она не дышала», — объяснил он сквозь рыдания.

Ахмед и его семья много лет пытались обосноваться в ЕС, но безуспешно Фото: BBC

Несколько дней после происшествия, которые семья Ахмеда провела в ожидании похорон, за ними присматривали французские власти. По словам Ахмеда, ему известно о том, что в социальных сетях его критикуют и обвиняют в том, что он подвергает свою семью ненужному риску. Похоже, он и сам не знает, правильно ли поступил.

«Я никогда не прощу себя. Но путь по морю был моим единственным выбором. Все, что случилось, произошло против моей воли. У меня не было выбора. Люди обвиняют меня и говорят: „Как я мог рисковать своими дочерьми?“. Но я 14 лет провел в Европе, и мне отказали», — говорит Ахмед, рассказывая о многолетних неудачных попытках получить вид на жительство в ЕС после побега из Ирака, где Ахмеду, по его словам, угрожали группировки боевиков.