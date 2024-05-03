В Москве Андрей увиделся с женой и дочкой, погулял, сходил в ресторан. Ухоженный, с белоснежными зубами, он вспоминал, как на фронте не мылся по 20 дней: «Думаю — нет, ребята. Так дело не пойдет». Так в первые недели 2024 года у него и созрело окончательное решение дезертировать.

Фото: BBC

Еще в 2019 году Андрей с семьей побывал в отпуске в Монако, после чего в загранпаспорте, который чудом не изъяли после задержания и ареста, сохранился пятилетний французский Шенген. По дороге, как он говорит, «пришлось понервничать», но через две страны он добрался во Францию.

Там он сдался местной полиции. На допросе Андрей подробно рассказал силовикам о том, как провел месяц на войне, и передал им флешку с фото и видео, которые делал в Украине и в госпиталях. А затем подался на политическое убежище — решение по этому вопросу еще не принято.

Сослуживцы Андрея по «Шторм V» поддержали его решение: «Ни одного плохого слова я не услышал». Но совета о том, как дезертировать, попросил только один человек: ему Андрей помог бежать. Логику штурмовиков можно описать словами «раз ввязались, то до конца будем умирать», говорит Андрей: «Вот такие они ребята. Так они живут, воспитаны так».

В частных разговорах с Андреем его сослуживцы все-таки признаются, что мечтают получить ранение и уехать с фронта. В «Фиксиках» «вэшек» больше нет — всех перевели в другой полк и «кладут пачками», говорит Андрей.

Из пяти квадратных километров, которые «Фиксики» с огромными потерями захватили в октябре 2023 года, под контролем российской армии не осталось ни одного — украинцы отбили эту землю назад. Из 105 бойцов «Шторм V», с которыми Андрей начал службу 1 октября, к весне 2024 года в строю не осталось ни одного. Проверить это невозможно — с самого начала вторжения Минобороны РФ не дает никакой статистики по погибшим.

Редактор Анастасия Лотарева

Иллюстрации: отдел дизайна Русской службы Би-би-си

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*Власти России включили Илью Барабанова в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и намеревается его оспорить.