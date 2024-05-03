Зрительница передачи рассказала о впечатлениях, которые пережила ее подруга во время полета в Объединенные Арабские Эмираты.

Поскольку знакомая поехала в гости к родителям, женщина привезла сувенир: подборку конфет "коровок" от Skrīveru. Сотрудники аэропорта при проверке багажа в аэропорту Абу-Даби заметили пачку конфет. Оказалось, что среди разных вкусов три были конфеты с семенами конопли, которые сотрудники аэропорта заметили из-за упаковки - листьев конопли, нарисованных на фантиках.

Женщину задержали, поскольку дело квалифицировали как попытку ввоза наркотиков в страну. После подсчета веса конфет был наложен штраф в размере 765 евро. Если бы у женщины не было средств на оплату штрафа, то его заменили бы годом тюремного заключения.

Представитель Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Эйклонс пояснил, что в Европейском Союзе разрешено использование семян конопли в пищевых продуктах. Следовательно, производитель конфет не нарушил закон. Однако есть страны за пределами ЕС, где правила гораздо более строгие.

Программа отправилась в рижский аэропорт, чтобы узнать, будут ли при досмотре в аэропорту конфеты "коровки" от Skrīveru с семенами конопли изъяты как содержащие наркотические вещества.

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