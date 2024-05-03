RSF наблюдает тревожное снижение поддержки и уважения автономии СМИ и усиление давления со стороны государства или других политических сил.

Определенную тревогу вызывает использование искусственного интеллекта в арсенале дезинформации в политических целях.

Правительства многих стран ужесточили контроль над социальными сетями и интернетом, ограничивая доступ, блокируя аккаунты и пресекая рассылку новостей и информации. Некоторые политические группы разжигают ненависть и недоверие к журналистам, оскорбляя, дискредитируя и угрожая им.

В Восточной Европе и Центральной Азии усилилась цензура в СМИ, в значительной степени имитирующая репрессивные методы России, отмечает RSF. Такие тенденции имеются в Беларуси (снижение на 10 мест до 167-го), Грузии (103-е), Кыргызстане (120-е) и Азербайджане (снижение на 13 мест до 164-го). Влияние Кремля дошло даже до Сербии (опустилась на семь мест до 98-го), где проправительственные СМИ распространяют российскую пропаганду.

Подъем России на две позиции в рейтинге связан с падением других стран и маскирует снижение ее глобального рейтинга, поскольку список журналистов и СМИ, помеченных как "иноагенты" или "нежелательные", расширился, а журналисты продолжают подвергаться необоснованным задержаниям.

На Западе, несмотря на то, что Европейский союз принял первый закон о свободе СМИ, политики пытаются сократить пространство для независимой журналистики. В авангарде этой опасной тенденции находятся Венгрия и Словакия (29-е место).

Политическая обстановка для журналистики улучшилась в Польше (поднялась на 10 мест до 47-го) и Болгарии (поднялась на 12 мест до 59-го), благодаря новым правительствам, которые больше заботятся о праве на информацию, отмечают авторы рейтинга.

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