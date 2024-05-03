Латвия поднялась на 12-е место в Индексе свободы прессы, опубликованном международной организацией "Репортеры без границ" (RSF).
За год Латвия поднялась на четыре позиции - с 16-го места в 2023 году. Результаты Латвии улучшились почти по всем показателям индекса, за исключением показателя безопасности.
Самые высокие места в индексе занимают Норвегия, Дания и Швеция, а самые низкие - Афганистан, Сирия и Эритрея. Эстония занимает шестое место, поднявшись за год на две позиции, а Литва опустилась на шесть позиций до 13-го места.
RSF указывает, что свобода прессы во всем мире находится под угрозой со стороны тех, кто должен быть ее гарантом - политических властей. Этот вывод основан на том, что из пяти показателей, используемых для составления рейтинга, именно политический показатель упал сильнее всего, зафиксировав среднее глобальное падение на 7,6 пункта. Общее падение политического показателя затронуло и тройку лидеров Всемирного индекса свободы прессы.
Магриб и Ближний Восток - самый неблагоприятный регион для свободы прессы, далее следует Азиатско-Тихоокеанский регион, а все страны, где свобода прессы находится на хорошем уровне - это европейские страны.
RSF подчеркивает, что все больше правительств и политических институтов по всему миру не справляются со своей ролью по обеспечению наилучших условий для журналистики и права общества на достоверные, независимые и разнообразные новости и информацию.
RSF наблюдает тревожное снижение поддержки и уважения автономии СМИ и усиление давления со стороны государства или других политических сил.
Определенную тревогу вызывает использование искусственного интеллекта в арсенале дезинформации в политических целях.
Правительства многих стран ужесточили контроль над социальными сетями и интернетом, ограничивая доступ, блокируя аккаунты и пресекая рассылку новостей и информации. Некоторые политические группы разжигают ненависть и недоверие к журналистам, оскорбляя, дискредитируя и угрожая им.
В Восточной Европе и Центральной Азии усилилась цензура в СМИ, в значительной степени имитирующая репрессивные методы России, отмечает RSF. Такие тенденции имеются в Беларуси (снижение на 10 мест до 167-го), Грузии (103-е), Кыргызстане (120-е) и Азербайджане (снижение на 13 мест до 164-го). Влияние Кремля дошло даже до Сербии (опустилась на семь мест до 98-го), где проправительственные СМИ распространяют российскую пропаганду.
Подъем России на две позиции в рейтинге связан с падением других стран и маскирует снижение ее глобального рейтинга, поскольку список журналистов и СМИ, помеченных как "иноагенты" или "нежелательные", расширился, а журналисты продолжают подвергаться необоснованным задержаниям.
На Западе, несмотря на то, что Европейский союз принял первый закон о свободе СМИ, политики пытаются сократить пространство для независимой журналистики. В авангарде этой опасной тенденции находятся Венгрия и Словакия (29-е место).
Политическая обстановка для журналистики улучшилась в Польше (поднялась на 10 мест до 47-го) и Болгарии (поднялась на 12 мест до 59-го), благодаря новым правительствам, которые больше заботятся о праве на информацию, отмечают авторы рейтинга.
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