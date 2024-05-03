В Риге продлят один автобусный маршрут

С 13 мая в Риге планируется внести изменения в 60-й автобусный маршрут, продлив его до пересечения улиц Латгалес и Прушу, сообщает Rīgas satiksme.
Отныне автобус будет курсировать из Зиепниеккалнса по маршруту до улицы Латгалес, делая разворот на пересечении улиц Латгалес и Прушу.
После этого автобус продолжит движение по маршруту обратно в Зиепниеккалнс.
На улице Латгалес автобус будет останавливаться на остановке Ķengaraga iela.
С учетом изменения маршрута будут внесены небольшие изменения и во время отправления рейсов из обеих конечных точек.
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