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В Риге продлят один автобусный маршрут

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Автобусы в Риге
Автобусы в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

С 13 мая в Риге планируется внести изменения в 60-й автобусный маршрут, продлив его до пересечения улиц Латгалес и Прушу, сообщает Rīgas satiksme.

Отныне автобус будет курсировать из Зиепниеккалнса по маршруту до улицы Латгалес, делая разворот на пересечении улиц Латгалес и Прушу.

После этого автобус продолжит движение по маршруту обратно в Зиепниеккалнс.

На улице Латгалес автобус будет останавливаться на остановке Ķengaraga iela.

С учетом изменения маршрута будут внесены небольшие изменения и во время отправления рейсов из обеих конечных точек.

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