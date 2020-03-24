Вт, 24.03.2020
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Обаятельный "Пухляш" из клипа Little Big покорил Сеть. Кто он такой?

Дмитрий Красилов

ФОТО: https://www.instagram.com/dimakrasilove/коллаж RUS.TVNET

Танцор Дмитрий Красилов из клипа группы Little Big невероятно понравился зрителям и иностранным блогерам. Обаятельный "Пухляш" стал настолько популярен, что даже был приглашен на программу "Вечерний Ургант". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дмитрий родом из Заринска (Алтай). Парень получил образование в обычной школе, а потом стал заниматься танцами. Влияние на его увлечение оказали родители. 

Красилов признался, что он остался на отбор в танцевальную группу, после обещания мамы купить ему мороженое. В итоге, хореографией он занимался целых 18 лет. 

Сначала Дмитрий танцевал в коллективе "Улыбка", а потом перешел в музыкальный театр "Зазеркалье". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Красилов профессиональный актер театра и кино - в 2016 году он закончил обучение в Алтайском государственном институте культуры. 

В какой-то момент парень понял, что ему надо развиваться. Он собрал вещи и уехал из Барнаула в Москву. В столице он решил найти способ себя профессионально реализовать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Полгода Дмитрий искал "связи и дорожки", которые вывели его в кино. После этого понеслись клипы, рекламные ролики и эпизодические роли. 

Первоначально Дмитрий полюбился зрителям шоу "Танцы" на ТНТ. В 2017 году парень появился в 4-ом сезоне и к нему повернулись Татьяна Денисова и Мигель. 

С 2018 года началась актерская карьера Дмитрия. За его плечами эпизодические роди в таких сериалах и фильмах, как "Толя-Робот", "Ивановы-Ивановы", "ИП Пирогова-2", "Психологини-2", "Клубаре", "Дылды" и многие другие.

За короткий срок он уже успел поработать с Федором Бондарчуком ("Вторжение") и Валерией Гай Германикой. 

Но настоящий успех пришел к Дмитрию после съемок в клипе Uno (Little Big).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На программе "Вечерний Ургант" парень признался, что раньше у него было 4 тысячи подписчиков в Instagram, а стало 64 тысячи. 

На момент написания статьи количество подписчиков Дмитрия составляет 106 тысяч человек. 

Дмитрий Красилов

ФОТО: скриншот видео

Напомним, что группа Little Big решила взять Дмитрия на "Евровидение", но на следующий день стало известно, что конкурс отменен из-за пандемии коронавируса. Теперь известно, что состязание пройдет через год, а участникам надо будет подготовить новые песни. Клип Uno получил рекордное количество просмотров для "Евровидения" - на момент написания статьи ролик посмотрело 43 миллиона человек. 

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