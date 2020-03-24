Обаятельный "Пухляш" из клипа Little Big покорил Сеть. Кто он такой?

Танцор Дмитрий Красилов из клипа группы Little Big невероятно понравился зрителям и иностранным блогерам. Обаятельный "Пухляш" стал настолько популярен, что даже был приглашен на программу "Вечерний Ургант".
Дмитрий родом из Заринска (Алтай). Парень получил образование в обычной школе, а потом стал заниматься танцами. Влияние на его увлечение оказали родители.
Красилов признался, что он остался на отбор в танцевальную группу, после обещания мамы купить ему мороженое. В итоге, хореографией он занимался целых 18 лет.
Сначала Дмитрий танцевал в коллективе "Улыбка", а потом перешел в музыкальный театр "Зазеркалье".
Красилов профессиональный актер театра и кино - в 2016 году он закончил обучение в Алтайском государственном институте культуры.
В какой-то момент парень понял, что ему надо развиваться. Он собрал вещи и уехал из Барнаула в Москву. В столице он решил найти способ себя профессионально реализовать.
Полгода Дмитрий искал "связи и дорожки", которые вывели его в кино. После этого понеслись клипы, рекламные ролики и эпизодические роли.
Первоначально Дмитрий полюбился зрителям шоу "Танцы" на ТНТ. В 2017 году парень появился в 4-ом сезоне и к нему повернулись Татьяна Денисова и Мигель.
С 2018 года началась актерская карьера Дмитрия. За его плечами эпизодические роди в таких сериалах и фильмах, как "Толя-Робот", "Ивановы-Ивановы", "ИП Пирогова-2", "Психологини-2", "Клубаре", "Дылды" и многие другие.
За короткий срок он уже успел поработать с Федором Бондарчуком ("Вторжение") и Валерией Гай Германикой.
Но настоящий успех пришел к Дмитрию после съемок в клипе Uno (Little Big).
На программе "Вечерний Ургант" парень признался, что раньше у него было 4 тысячи подписчиков в Instagram, а стало 64 тысячи.
На момент написания статьи количество подписчиков Дмитрия составляет 106 тысяч человек.
Напомним, что группа Little Big решила взять Дмитрия на "Евровидение", но на следующий день стало известно, что конкурс отменен из-за пандемии коронавируса. Теперь известно, что состязание пройдет через год, а участникам надо будет подготовить новые песни. Клип Uno получил рекордное количество просмотров для "Евровидения" - на момент написания статьи ролик посмотрело 43 миллиона человек.