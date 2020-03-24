Обаятельный "Пухляш" из клипа Little Big покорил Сеть. Кто он такой?

Дмитрий родом из Заринска (Алтай). Парень получил образование в обычной школе, а потом стал заниматься танцами. Влияние на его увлечение оказали родители.

Красилов признался, что он остался на отбор в танцевальную группу, после обещания мамы купить ему мороженое. В итоге, хореографией он занимался целых 18 лет.

Сначала Дмитрий танцевал в коллективе "Улыбка", а потом перешел в музыкальный театр "Зазеркалье".

Красилов профессиональный актер театра и кино - в 2016 году он закончил обучение в Алтайском государственном институте культуры.

В какой-то момент парень понял, что ему надо развиваться. Он собрал вещи и уехал из Барнаула в Москву. В столице он решил найти способ себя профессионально реализовать.

Полгода Дмитрий искал "связи и дорожки", которые вывели его в кино. После этого понеслись клипы, рекламные ролики и эпизодические роли.

Первоначально Дмитрий полюбился зрителям шоу "Танцы" на ТНТ. В 2017 году парень появился в 4-ом сезоне и к нему повернулись Татьяна Денисова и Мигель.

С 2018 года началась актерская карьера Дмитрия. За его плечами эпизодические роди в таких сериалах и фильмах, как "Толя-Робот", "Ивановы-Ивановы", "ИП Пирогова-2", "Психологини-2", "Клубаре", "Дылды" и многие другие.

За короткий срок он уже успел поработать с Федором Бондарчуком ("Вторжение") и Валерией Гай Германикой.

Но настоящий успех пришел к Дмитрию после съемок в клипе Uno (Little Big).

На программе "Вечерний Ургант" парень признался, что раньше у него было 4 тысячи подписчиков в Instagram, а стало 64 тысячи.

На момент написания статьи количество подписчиков Дмитрия составляет 106 тысяч человек.

Дмитрий Красилов ФОТО: скриншот видео