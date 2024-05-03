Видео Северная Ирландия скорбит по гибели 17-летней литовки и ее друга на опасной автодороге

Оба скончались на месте происшествия в 21:50 по местному времени. Оба погибших опознаны как Камила Вайчиконите и ее друг Джейми Мур.

The minister in charge of our roads has said he has serious safety concerns over the A5, and plans to meet with police shortly to discuss them. More than 50 people have been killed on it since 2016. The latest were Kamile Vaicikonyte and Jamie Moore who died near Omagh on Tuesday pic.twitter.com/j6kWvDz7RN — BBC Newsline (@bbcnewsline) May 2, 2024

Представитель полиции Чейрита Адейра заявила журналистам, что около 21:50 поступило сообщение о столкновении транспортных средств на автодороге Дугария с участием автомобиля марки BMW синего цвета. Автодорога после этого была закрыта на всю ночь, а позже открыта для движения.

Полиция продолжает расследование и призывает откликнуться очевидцев.

Камила училась в колледже Святого Шириана. В понедельник Камила приняла участие в организованной в школе демонстрации в память о людях, погибших на упомянутой автодороге, и призвала начать долгожданные работы по улучшению дороги.

Директор колледжа Пол Ловери охарактеризовал Камилу как "сердечную и активную девочку, которая была очень любима как среди сотрудников, так и среди учеников" и подчеркнул, что вся школа в шоке от гибели девушки.

В опубликованной в соцсетях записи первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил подчеркнула, что долгожданное улучшение автодороги "должно быть сделано" и выразила соболезнования родственникам обоих молодых людей.

С 2006 года на дороге погибли более 50 человек, однако работы по ее улучшению существенно задержались.

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