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Видео Северная Ирландия скорбит по гибели 17-летней литовки и ее друга на опасной автодороге

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Погибшие молодые люди
Погибшие молодые люди Фото: @Kscott_94/"X"

В североирландском городе Ома, на автодороге А5, в ДТП погибли 17-летняя школьница из Литвы и ее 19-летний друг ирландского происхождения, сообщает"Би-би-си". 

Оба скончались на месте происшествия в 21:50 по местному времени. Оба погибших опознаны как Камила Вайчиконите и ее друг Джейми Мур.

Представитель полиции Чейрита Адейра заявила журналистам, что около 21:50 поступило сообщение о столкновении транспортных средств на автодороге Дугария с участием автомобиля марки BMW синего цвета. Автодорога после этого была закрыта на всю ночь, а позже открыта для движения.

Полиция продолжает расследование и призывает откликнуться очевидцев.

Камила училась в колледже Святого Шириана. В понедельник Камила приняла участие в организованной в школе демонстрации в память о людях, погибших на упомянутой автодороге, и призвала начать долгожданные работы по улучшению дороги.

Директор колледжа Пол Ловери охарактеризовал Камилу как "сердечную и активную девочку, которая была очень любима как среди сотрудников, так и среди учеников" и подчеркнул, что вся школа в шоке от гибели девушки.

В опубликованной в соцсетях записи первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил подчеркнула, что долгожданное улучшение автодороги "должно быть сделано" и выразила соболезнования родственникам обоих молодых людей.

С 2006 года на дороге погибли более 50 человек, однако работы по ее улучшению существенно задержались.

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