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Видео "Это выглядело плохо" - в пожаре в Иецаве серьезно пострадала пенсионерка

rus.tvnet.lv
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Пенсионерка. Иллюстративное фото
Пенсионерка. Иллюстративное фото Фото: Ivars Soikāns/LETA

Вечером, 2 мая, спасатели направились на улицу Слокас в Иецаве, где местные жители заметили пожар в одной из квартир третьего этажа. Из квартиры вынесли пенсионерку с опасными для жизни ожогами, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Местные жители заметили, как из квартиры валит черный дым. На то, чтобы справиться с пожаром площадью 20 квадратных метров, ушло больше часа.

73-летнюю женщину доставили в больницу.

Дым из квартиры заметила пара, которая живет прямо рядом с местом происшествия. Местные жители упоминают, что причиной пожара стала непотушенная сигарета. "Она уже потухла у пола", - рассказали соседи.

Видео: сюжет Degpunktā

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