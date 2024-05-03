Видео "Это выглядело плохо" - в пожаре в Иецаве серьезно пострадала пенсионерка

Вечером, 2 мая, спасатели направились на улицу Слокас в Иецаве, где местные жители заметили пожар в одной из квартир третьего этажа. Из квартиры вынесли пенсионерку с опасными для жизни ожогами, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Местные жители заметили, как из квартиры валит черный дым. На то, чтобы справиться с пожаром площадью 20 квадратных метров, ушло больше часа.
73-летнюю женщину доставили в больницу.
Дым из квартиры заметила пара, которая живет прямо рядом с местом происшествия. Местные жители упоминают, что причиной пожара стала непотушенная сигарета. "Она уже потухла у пола", - рассказали соседи.
Видео: сюжет Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!