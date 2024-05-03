Видео "Это выглядело плохо" - в пожаре в Иецаве серьезно пострадала пенсионерка

Местные жители заметили, как из квартиры валит черный дым. На то, чтобы справиться с пожаром площадью 20 квадратных метров, ушло больше часа.

73-летнюю женщину доставили в больницу.

Дым из квартиры заметила пара, которая живет прямо рядом с местом происшествия. Местные жители упоминают, что причиной пожара стала непотушенная сигарета. "Она уже потухла у пола", - рассказали соседи.

Видео: сюжет Degpunktā

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