Латвия отмечает годовщину восстановления независимости. Куда сходить в Риге?

Сегодня, 4 мая, отмечается 34-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.
4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике.
Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.
В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.
Сегодня по всей Латвии пройдут праздничные мероприятия в честь годовщины восстановления независимости государства.
Общественный транспорт в Риге будет бесплатным
Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений муниципального предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
4, 5 и 6 мая общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней.
В майские выходные, с 4 по 6 мая, будут изменения в работе центров обслуживания клиентов и автостоянок. Платными автостоянками самоуправления, которые обслуживает Rīgas satiksme, 4 и 6 мая можно пользоваться бесплатно, кроме подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара, 5а.
Центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme 4, 5 и 6 мая будут закрыты.
Куда пойти?
Торжества, посвященные 34-й годовщине восстановления независимости Латвийской Республики, начнутся в 10:30 с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. С 12:00 до 13:30 на площади Свободы пройдет дефиле духовых оркестров латвийских школ.
В 12:00 в парке Аркадия и Латгальском парке пройдут творческие мастерские для всей семьи "Создай зеленую Латвию!". Посетители смогут почувствовать себя в роли лесников и садовников, посадить дерево или цветок в горшок, который потом пересадить в свой собственный сад, двор или лес. С 15:00 в обоих парках будут выступать духовые оркестры латвийских школ.
В Верманском саду творческая мастерская "Создай зеленую Латвию!" начнется в 13:00. Предусмотрены и другие творческие мастерские, а также музыкальная программа.
В 13:00 в кинотеатре Splendid Palace начнется марафон латвийского кино, а на Ратушной площади пройдет ежегодная акция "Надень народный костюм в честь Латвии!" и праздничный концерт "Другие пути". В 14:00 пройдет шествие в народных костюмах по маршруту улица Калькю - площадь Свободы, которое завершится возложением цветов к памятнику Свободы.
В 15:00 на Ратушной площади пройдет праздничный концерт "Другие пути".
Праздничные концерты состоятся также во дворце культуры "Зиемельблазма", в Малой гильдии, во Дворце культуры ВЭФ, в культурном центре "Иманта" и др.
4 мая все желающие могут принять участие в создании ежегодного объекта "Цветочная Латвия" у памятника Свободы.
За пределами Риги
В Резекне состоится парад Национальных вооруженных сил (НВС) и сотрудников органов Министерства внутренних дел (МВД) и ряд других праздничных мероприятий, сообщили агентству LЕТА в самоуправлении.
В этом году после 12-летнего перерыва в Резекне вновь пройдет военный парад, который будет транслироваться в прямом эфире Латвийского телевидения.
Жители и гости города смогут увидеть парад военнослужащих и военной техники, показательные выступления различных подразделений, их информационные стенды и выставку техники, послушать концерт, посетить спортивные мероприятия и ярмарку домашних производителей.
Праздничная программа начнется в 9:00 с богослужения в римско-католическом соборе Святейшего сердца Иисуса в Резекне.
В 11:00 у памятника "Едины для Латвии" начнется военный парад, а с 12:00 часов на стадионе 2-й Резекненской средней школы пройдут показательные выступления кинологов Государственной пограничной охраны со служебными собаками.
В течение дня различные праздничные мероприятия пройдут в Фестивальном парке, на стоянке возле Резекненского дома культуры и на футбольном поле Резекненского олимпийского центра.
В Латгальском посольстве Gors в 15:00 состоится концерт оркестра Земессардзе и оркестра ВВС США в Европе.
Уже традиционно 4 мая НВС проводят военный парад в одном из исторических краев Латвии. В прошлом году парад состоялся в Алуксне, а в этом году это праздничное мероприятие примет Резекне.
Чтобы познакомить с НВС и тех жителей, которые не имеют возможности посетить традиционный праздничный парад 18 ноября в Риге, в 2012 году Минобороны положило начало новой традиции - проводить военный парад 4 мая в одном из краев Латвии, и впервые он состоялся в 2012 году в Резекне. С 2013 года парад проходит под девизом "4 мая - праздник свободы".
Президент пожелал латвийцам гордиться своей страной
В обращении к латвийцам по случаю праздника Ринкевич отметил, что за 34 года с момента восстановления независимости Латвии выросло новое поколение, которое знает об авторитаризме только из учебников истории, которое воспринимает свободу и демократию как должное и не боится высказывать свое мнение.
"Хотя свобода может казаться само собой разумеющейся, это не так. И история нашей страны это доказывает", - напомнил президент. Он подчеркнул, что свобода - это вступление Латвии в Европейский союз и НАТО 20 лет назад, твердая поддержка стран Балтии Украине, возможность собираться и критиковать, когда что-то идет не так, и в то же время это ответственность защищать свой дом и возможности латвийских детей жить в своей стране.
"Нас это заботит. Поэтому мы работаем. И именно по этой причине мы также празднуем. Если независимая Латвия важна для нас, то мы должны позволить себе радоваться. Поэтому сегодня, 4 мая, приглашаю всех патриотов в Латвии и за ее пределами отпраздновать годовщину восстановления независимости. В свободной, независимой и демократической Латвии каждый из нас может делать свободный выбор, каждый может жить и праздновать так, как хочет, и это очень большая ценность", - сказал президент в праздничном обращении.
Он поблагодарил депутатов Верховного совета, которые проголосовали за восстановление независимости Латвии 4 мая 1990 года, а также пожелал каждому патриоту Латвии сегодня не только радоваться самому, но создавать радость для тех, кто по каким-либо причинам не в состоянии найти ее самостоятельно. Президент призвал радоваться за свой страну и ее народ, чтобы смеха было больше, чем слез, а приятного волнения - больше, чем забот.
"И особенно сегодня - пусть гордости будет больше, чем скромности! Гордости за наш красно-бело-красный флаг, нашу страну и людей Латвии", - призвал президент, пожелав Латвии долгого века.
Сейм соберется на торжественное заседание
Заседание начнется в 12:00 с выступления председателя Сейма Дайги Миерини.
Участвовать в заседании приглашены президент, бывшие президенты, бывшие спикеры Сейма, члены Кабинета министров, депутаты Верховного совета, голосовавшие за восстановление независимости Латвийской Республики, дипломаты и руководители представительств международных организаций в Латвии.
Депутаты примут участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Также в парламенте пройдет Праздник белой скатерти, на который приглашены члены Клуба декларации 4 мая.
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