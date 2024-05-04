Латвия отмечает годовщину восстановления независимости. Куда сходить в Риге?

Президент пожелал латвийцам гордиться своей страной

В обращении к латвийцам по случаю праздника Ринкевич отметил, что за 34 года с момента восстановления независимости Латвии выросло новое поколение, которое знает об авторитаризме только из учебников истории, которое воспринимает свободу и демократию как должное и не боится высказывать свое мнение.

"Хотя свобода может казаться само собой разумеющейся, это не так. И история нашей страны это доказывает", - напомнил президент. Он подчеркнул, что свобода - это вступление Латвии в Европейский союз и НАТО 20 лет назад, твердая поддержка стран Балтии Украине, возможность собираться и критиковать, когда что-то идет не так, и в то же время это ответственность защищать свой дом и возможности латвийских детей жить в своей стране.

"Нас это заботит. Поэтому мы работаем. И именно по этой причине мы также празднуем. Если независимая Латвия важна для нас, то мы должны позволить себе радоваться. Поэтому сегодня, 4 мая, приглашаю всех патриотов в Латвии и за ее пределами отпраздновать годовщину восстановления независимости. В свободной, независимой и демократической Латвии каждый из нас может делать свободный выбор, каждый может жить и праздновать так, как хочет, и это очень большая ценность", - сказал президент в праздничном обращении.