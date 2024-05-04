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Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Кейту Овену

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Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Кейту Овену
Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Кейту Овену Фото: Keita Ovena.

Полиция разыскивает пропавшую Кейту Овену, 2011 года рождения, которая 3 мая покинула свое место жительства на улице Лиенес 4 в Риге, и до сих пор не вернулась.

Вероятно, девочка находится в окрестностях Гризинькалнса.

Пропавшая была одета в джинсы, бело-зеленую обувь и зеленую куртку.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией Кейты и отозваться каждого, кому известно ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110!

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