Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Кейту Овену

Полиция разыскивает пропавшую Кейту Овену, 2011 года рождения, которая 3 мая покинула свое место жительства на улице Лиенес 4 в Риге, и до сих пор не вернулась.
Вероятно, девочка находится в окрестностях Гризинькалнса.
Пропавшая была одета в джинсы, бело-зеленую обувь и зеленую куртку.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографией Кейты и отозваться каждого, кому известно ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110!
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