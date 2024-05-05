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Эксперт: Все предпосылки для следующей грузино-российской войны уже созданы

Эркки Коорт rus.postimees.ee
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Полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания парламента Грузии, где проходила очередная акция против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
Полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания парламента Грузии, где проходила очередная акция против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Фото: GIORGI ARJEVANIDZE

В Грузии продолжаются волнения, поскольку правительство хочет более тесного союза с Россией, но народ в подавляющем большинстве смотрит в сторону Европы. Ситуация отчасти напоминает Украину десятилетней давности, но она перерастает и в цветную революцию, пишет эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД Эркки Коорт.

Перевод: Анита Авакова

Как известно, беспорядки начались главным образом из-за того, что правящая партия "Грузинская мечта" хочет принять закон об иностранных агентах. План, который изначально держался в секрете, вызвал протесты, что напугало правительство и парламент, поскольку беспорядки начались спонтанно. Теперь, когда законопроект находится в парламенте, в организацию протестов внесла больший вклад и оппозиция. Но в то же время оппозиция слаба, разделена и частично контролируема.

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