Незамеченная победа: как Украине удалось возобновить экспорт по Черному морю

Удары по Одессе и другие риски

Впрочем, морской коридор остается очень рискованным. Целями недавно усилившихся массированных российских обстрелов стали не только энергетическая, но и железнодорожная и портовая инфраструктуры — особенно в районе Одессы. Как и в случае с энергетикой, конкретной информации о попадании немного.

Но даже президент Зеленский приводил один из примеров. В частности, во время внеочередного заседания Совета Украина-НАТО украинский президент сообщил о российском ударе по морскому порту «Южный»: «Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские», — заявил он. Один из российских ударов по Одессе произошел, когда в городе находились президент Украины и премьер Греции.

Один из российских ударов по Одессе произошел, когда в городе находились президент Украины и премьер-министр Греции Фото: Getty Images

В общей сложности, по данным Министерства инфраструктуры, россияне атаковали портовую инфраструктуру Одессы и близлежащие объекты почти 40 раз, пострадали или были частично уничтожены 215 объектов.

Участники рынка предполагают, что из-за массированных российских атак экспорт может уменьшиться. Но сразу отмечают, что это не оттолкнет экспортеров от этого маршрута.

«Не будут работать порты — не работает и экономика. Не работает экономика — нет подкормки ВСУ», — объясняет Денис Марчук из ВАР. Именно поэтому, отмечает он, важно спланировать все так, чтобы защитить и портовую инфраструктуру.

Удары по Одессе участились, но корабли все равно заходят в ее порты Фото: Ukrinform/Getty