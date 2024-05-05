Самолетом, совершившим в субботу, 4 мая, аварийную посадку на Таллиннском шоссе возле Адажи, управлял пилот летной школы, который выполнял частный полет с пассажиром, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Фото и видео ⟩ "Самолетом управлял опытный инструктор". Летная школа - об аварийной посадке на Таллиннском шоссе
Notikušā izmeklēšanu veiks Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonas. pic.twitter.com/e1CTxmZNBE— Civilās aviācijas aģentūra (@LV_CAA) May 4, 2024
Oho, pasažieru lidmašīna nolaidusies Ādažos uz A1 šosejas.@sadursme pic.twitter.com/QYrrf3Aamh— Dzintars Rudzītis (@Dziraa) May 4, 2024
Как пояснил главный летный инструктор школы пилотов Eriva Юрис Игнатович, то, что во время инцидента за штурвалом самолета находился опытный инструктор, сыграло большую роль в том, что все закончилось благополучно и все остались живы. В настоящее время школа ожидает результатов расследования, которые, вероятно, будут известны не ранее чем через несколько недель.
В свою очередь с самим инструктором пока не говорили, так как, скорее всего, он до сих пор находится в шоке.
Это планируется сделать после праздничных выходных.
Он сообщил, что школа работает с 2007 года, и до этого был только один инцидент, когда возникла проблема с системой управления самолетом, но пилот сумел посадить его без повреждений на Спилвских лугах.
Он добавил, что школа пилотом готова к таким ситуациям, их серьезно обсуждают и обучают им.
На вопрос об ущербе, Игнатович ответил, что пока что он еще не подсчитан, это планируется сделать позже. У школы есть второй такой же самолет, на котором можно летать, поэтому какое-то время придется использовать его, это не является большой проблемой. Сейчас начался летний сезон, который является и летным сезоном, в результате чего на этот самолет будет выше нагрузка.
Руководитель отдела оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации (CAA) Айвис Винцевс сообщил, что, по предварительной информации, самолет совершил аварийную посадку на шоссе из-за проблем с двигателем. Пилот сообщил диспетчерам Latvijas gaisa satiksme о проблемах, но времени было слишком мало, чтобы остановить движение на дороге.
"Технические проблемы возникли на высоте примерно 500 метров, и времени для остановки движения было слишком мало.
Пилот пытался долететь до аэродрома в Адажи, но ему не хватало высоты, чтобы успешно там приземлиться", - пояснил Винцевс.
Он отметил, что подобный случай на автодороге произошел в 2022 году в Цесисском крае, когда самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за погодных условий. Однако движение там было не таким интенсивным, как на Таллиннском шоссе.
Как сообщалось, двухместный самолет совершил аварийную посадку на Таллиннском шоссе в субботу около девяти часов вечера в нескольких сотнях метров за Адажским виадуком в сторону Риги. На борту самолета находились два человека, ни один из них не пострадал.
На видео, снятом очевидцем, видно, как летевший со стороны Риги самолет приземляется на проезжую часть, вливается в поток машин, но его левое крыло слегка задевает дорожный знак посреди дороги. Это меняет траекторию его движения, и самолет выезжает на встречную полосу, но успешно избегает столкновения с машинами.
Представитель CAA подтвердил, что во время посадки была повреждена дорожная инфраструктура. Расследование аварии проведут сотрудники Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.
Согласно данным Латвийского регистра воздушных судов и информации, доступной в интернете, аварийную посадку совершил самолет Tecnam P2008 JC 2018 года производства. Это двухместный самолет, который оснащен одним двигателем мощностью около 100 лошадиных сил.
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