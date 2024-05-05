Фото и видео "Самолетом управлял опытный инструктор". Летная школа - об аварийной посадке на Таллиннском шоссе

На вопрос об ущербе, Игнатович ответил, что пока что он еще не подсчитан, это планируется сделать позже. У школы есть второй такой же самолет, на котором можно летать, поэтому какое-то время придется использовать его, это не является большой проблемой. Сейчас начался летний сезон, который является и летным сезоном, в результате чего на этот самолет будет выше нагрузка.

Руководитель отдела оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации (CAA) Айвис Винцевс сообщил, что, по предварительной информации, самолет совершил аварийную посадку на шоссе из-за проблем с двигателем. Пилот сообщил диспетчерам Latvijas gaisa satiksme о проблемах, но времени было слишком мало, чтобы остановить движение на дороге.

"Технические проблемы возникли на высоте примерно 500 метров, и времени для остановки движения было слишком мало.

Пилот пытался долететь до аэродрома в Адажи, но ему не хватало высоты, чтобы успешно там приземлиться", - пояснил Винцевс.

Он отметил, что подобный случай на автодороге произошел в 2022 году в Цесисском крае, когда самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за погодных условий. Однако движение там было не таким интенсивным, как на Таллиннском шоссе.