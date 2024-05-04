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Видео Самолет совершил вынужденную посадку на шоссе в Адажи. Подробности

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rus.tvnet.lv
Обновлено 4 мая 2024, 23:35
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Самолет после экстренной посадки на шоссе в Адажи
Самолет после экстренной посадки на шоссе в Адажи Фото: LETA/LETA

Вечером в субботу, 4 мая, по техническим причинам вынужденную посадку на шоссе в Адажи совершил самолет гражданской авиации, в котором находились два человека, сообщает Агентство гражданской авиации (CAA).

Предварительная информация САА свидетельствует о проблемах с двигателем.

На снятом очевидцем видео видно, как самолет приземляется на проезжей части Таллиннского шоссе, двигаясь со стороны Риги. Приземлившись, самолет вливается в поток машин, но его левое крыло слегка задевает дорожный знак посреди дороги, что меняет траекторию движения самолета, заставляя его выехать на встречную полосу, однако он успешно избегает столкновения с машинами.

Руководитель отдела оперативных ситуаций CAA Айвис Винцевс подтвердил, что самолет общей авиации совершил аварийную посадку недалеко от Адажи, приземлившись на шоссе. В самолете находились два человека, ни один из них не пострадал.

Представитель CAA отметил, что во время посадки была затронута дорожная инфраструктура. Расследованием происшествия займутся сотрудники Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

Фото: LETA/LETA

В свою очередь информация Госполиции свидетельствует, что вынужденная посадка была осуществлена из-за технических проблем, возникших в части крыла самолета.

После происшествия на месте событий было замедлено движение.

Согласно данным Латвийского регистра воздушных судов и информации, доступной в интернете, самолет, с которым произошел инцидент - это Tecnam P2008 JC, выпущенный в 2018 году. Этот двухместный самолет оснащен одним двигателем мощностью около 100 лошадиных сил.

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