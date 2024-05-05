Звезда "Кухни" Кузнецова об отъезде и отказе от съемок в РФ: "Для них это была не война"

Актриса объяснила, что не могла продолжать жить в России, когда ее родителей обстреливали в Украине.

Напомним, Екатерина Кузнецова жила в России много лет и построила там карьеру. Самая большая узнаваемость к ней пришла после выхода сериала "Кухня", а следом был успех в сериале "Вампиры средней полосы". Но актриса без колебаний оборвала все связи и отказалась от новых проектов:

"Я физически, слава Богу, находилась не в России в тот момент. Я была в отпуске. Я очень счастлива, что у меня не было подписано никаких контрактов по работе. Хотя в будущем должен был быть проект. Физически и юридически мы его не подписали [...]. Для них это же была не война. Поэтому в определенной степени мне было легко".

После отъезда на Кузнецову продолжали давить продюсеры и агент.

"Я написала письмо с развернутым мнением, которое мой агент мог отправить всем. Чтобы я не общалась со всеми. Конструктивно все объяснила. Отправила, и все вроде бы поняли и даже сочувствовали. А потом сказали: "Давай через полгода начнем снимать?". Я сказала: "Ищите другую актрису", - вспоминает она.

Видео: Интервью с Екатериной Кузнецовой

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