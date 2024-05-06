Сегодня, 6 мая, в Риге прошла встреча премьер-министра Эвики Силини с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Эстонии Каей Каллас и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
Видео: Совместная пресс-конференция
Безопасность союзников по НАТО - это также и наша безопасность, и "нападение на страны Балтии было бы нападением на всех нас", чего допустить нельзя, подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в понедельник, 6 мая, после переговоров с премьер-министрами стран Балтии.
По оценке канцлера Германии, ситуация с безопасностью на восточном фланге НАТО - в странах Балтии - все еще остается напряженной, поэтому важно подтвердить, что союзники продолжают укреплять безопасность, в том числе размещая более крупные вооруженные силы в странах Балтии.
Шольц отметил, что 35-тысячные войска быстрого реагирования Германии будут готовы оказать немедленную поддержку своим союзникам в чрезвычайной ситуации.
Шольц подтвердил готовность Германии участвовать в обороне любой страны НАТО "с первого сантиметра" в случае возникновения такой угрозы. В то же время Европейский союз (ЕС) должен повысить собственную безопасность и увеличить мощности по производству вооружений для собственных нужд.
Немецкий политик отметил, что Германия по-прежнему поддерживает Украину в борьбе с Россией.
Германия и страны Балтии пообещали оказать поддержку Украине, усилив санкционное давление на Россию, а также приняв дополнительные меры для предотвращения обхода санкций, что в настоящее время слишком легко сделать.
Во время сегодняшней встречи премьер-министры стран Балтии и канцлер Германии обсудили способы оказания поддержки Украине. Канцлер Германии подчеркнул, что Германия выделит Украине еще один ЗРК Patriot в дополнение к тем двум, что уже выделены Украине.
Шольц напомнил, что Германия и страны Балтии уже 20 лет являются партнерами Европейского союза и НАТО, а Германия также оказывает поддержку восточному флангу НАТО, а именно с помощью своих солдат в Литве и контроля воздушного пространства из Эстонии, а теперь и из Латвии.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в ходе сегодняшнего разговора премьер-министры стран Балтии и канцлер Германии согласились, что Украине должна быть оказана такая поддержка, которая обеспечила бы ей победу над Россией.
Силиня подчеркнула, что сотрудничество стран Балтии и Германии важно не только для Латвии, НАТО и ЕС, но и для Украины.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также подчеркнула, что безопасность стран Балтии напрямую зависит от победы Украины.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если не остановить агрессора - Россию - в Украине, она может напасть и на другие европейские страны.
Госканцелярия отмечает, что "формат "3+1" уже стал традицией. Целью встреч является не только укрепление сотрудничества между странами Балтии и Германией, но и согласование совместных действий по решению важнейших международных проблем.
Перед поездкой в Ригу канцлер Германии Олаф Шольц посетил Литву, где встретился с литовскими политиками и должностными лицами.
Germany stands firmly by the side of the Baltic states – I can assure you of that, @GitanasNauseda. We are committed to each other. That is why we are permanently stationing a German brigade in Lithuania. pic.twitter.com/Rp3DtrNLeg— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 6, 2024
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