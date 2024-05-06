Во время сегодняшней встречи премьер-министры стран Балтии и канцлер Германии обсудили способы оказания поддержки Украине. Канцлер Германии подчеркнул, что Германия выделит Украине еще один ЗРК Patriot в дополнение к тем двум, что уже выделены Украине.

Шольц напомнил, что Германия и страны Балтии уже 20 лет являются партнерами Европейского союза и НАТО, а Германия также оказывает поддержку восточному флангу НАТО, а именно с помощью своих солдат в Литве и контроля воздушного пространства из Эстонии, а теперь и из Латвии.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в ходе сегодняшнего разговора премьер-министры стран Балтии и канцлер Германии согласились, что Украине должна быть оказана такая поддержка, которая обеспечила бы ей победу над Россией.

Силиня подчеркнула, что сотрудничество стран Балтии и Германии важно не только для Латвии, НАТО и ЕС, но и для Украины.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также подчеркнула, что безопасность стран Балтии напрямую зависит от победы Украины.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если не остановить агрессора - Россию - в Украине, она может напасть и на другие европейские страны.

Госканцелярия отмечает, что "формат "3+1" уже стал традицией. Целью встреч является не только укрепление сотрудничества между странами Балтии и Германией, но и согласование совместных действий по решению важнейших международных проблем.

Перед поездкой в ​​Ригу канцлер Германии Олаф Шольц посетил Литву, где встретился с литовскими политиками и должностными лицами.

Germany stands firmly by the side of the Baltic states – I can assure you of that, @GitanasNauseda. We are committed to each other. That is why we are permanently stationing a German brigade in Lithuania. pic.twitter.com/Rp3DtrNLeg — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 6, 2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!