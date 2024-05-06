Пн, 6.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Маленький мальчик принял миллионера за бездомного и отдал ему свои деньги

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Копилка
Копилка Фото: Africa Studio/Shutterstock

Девятилетний мальчик в американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, принял миллионера Мэтта Басби за бездомного и отдал ему все свои деньги, сообщает американское издание Business Insider.

Инцидент произошел, когда 42-летний Басби однажды утром в спешке покинул свой дом после того, как сработала пожарная сигнализация.

Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, не обнаружив возгорания, он зашел в местное кафе, сделал заказ, а затем вышел на улицу, чтобы произнести утреннюю молитву.

Когда он закончил молиться, девятилетний Келвин Эллис-младший, думая, что Басби бездомный, подошел к нему с протянутой рукой.

"Извините, сэр, вы бездомный? Потому что если да, то вот доллар", - сказал мальчик миллионеру. В интервью CBS News он сказал, что всегда хотел помочь бездомному.

В благодарность за добрый жест Басби купил Эллису-младшему завтрак, а также кофе для его отца. Он также отвел мальчика в свой магазин спортивных товаров BuckFeather, дав ему 40 секунд, чтобы выбрать все, что он хотел.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх