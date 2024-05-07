В Эстонии директор магазина платила нанятому работнику пищевыми отходами

"Также было доказано, что неизвестный мужчина не случайно смог получить доступ к отходам магазина, а ему предоставили его сознательно, однако отходы 3-го класса не должны попадать в пищу человека", - заявил представитель Maxima в суде.

Поведение директора при таком найме бывший работодатель назвал закабалением сотрудников, когда человеку платили за работу остатками продуктов, которые не должны попадать на стол.

Суд признал правым работодателя

Вируский уездный суд постановил, что если истец работал директором магазина и длительное время в магазине трудовые обязанности выполнял посторонний человек, о деятельности которого руководитель якобы не знал, то, по мнению суда, такая деятельность может вызвать у покупателя и деловых партнеров недоверие к самому работодателю.

"От крупной сети магазинов ждут корректного, вежливого обслуживания, отвечающего всем требованиям, что несовместимо с ситуацией, когда в магазине работает незнакомый человек, который, в том числе, что-то ищет в мусорных баках. Прежде всего, такие действия лица видны покупателям магазина. Истец, будучи директор магазина, должен был знать о том, что происходит в магазине, которым он управляет, его обязанностью является защищать интересы работодателя, а допущение такой ситуации представляет угрозу для репутация сети магазинов в целом", - заявил уездный суд.

Профессиональные качества и честность сотрудника должны служить интересам работодателя, обеспечивая его финансовую и экономическую выгоду, а не создавать угрозу его благосостоянию, говорится в решении.

"В противном случае работодатель не может доверять работнику. По оценке суда, в случае происходившего в течение долгого срока нарушения со стороны работника, имеющего столь большой стаж работы, нельзя предполагать, что работодатель предупредит его перед расторжением трудового договора. То есть суд находит, что ответчик имел право в экстренном порядке расторгнуть трудовой договор", - посчитал уездный суд.

Уездный суд отклонил иск бывшего директора магазина и обязал ее выплатить судебные издержки - в общей сложности 1750 евро.

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