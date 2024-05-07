Утром во вторник возможна отмена поездов на участке железной дороги Саулкрасты - Скулте

Как отмечает агентство LETA, возможна отмена поездов на этом маршруте и задержка соответствующих поездов на маршруте Рига - Саулкрасты - Рига.

Представители Pasažieru vilciens указывают, что ситуация разрешается, и предлагают следить за оперативной информацией на сайте и в мобильном приложении Pasažieru vilciens.

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