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Утром во вторник возможна отмена поездов на участке железной дороги Саулкрасты - Скулте

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Новый электропоезд
Новый электропоезд Фото: Zane Bitere/LETA

Утром во вторник по техническим причинам возможна отмена поездов на участке железной дороги Саулкрасты - Скулте, сообщили в соцсети Х представители Pasažieru vilciens.

Как отмечает агентство LETA, возможна отмена поездов на этом маршруте и задержка соответствующих поездов на маршруте Рига - Саулкрасты - Рига.

Представители Pasažieru vilciens указывают, что ситуация разрешается, и предлагают следить за оперативной информацией на сайте и в мобильном приложении Pasažieru vilciens.

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