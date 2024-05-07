Литва начинает борьбу с российскими огурцами и помидорами: их ввозят незаконно

По информации ведомства, это сделано в ответ на предыдущие заявления овощеводов страны о том, что выращенные в России огурцы и помидоры попадают в Литву через Беларусь и Польшу путем фальсификации документов о их происхождении.

"Мы слышали о подозрениях, что это может быть попытка ввоза российских овощей в Литву, с маркировкой о том, что они выращены в Евросоюзе. Именно поэтому мы усилили проверку предоставляемой потребителям информации о стране происхождения свежих фруктов и овощей. Безопасность продукции проверена лабораторными испытаниями", - отметила в пресс-релизе руководитель ГПВС Аудроне Микалаускене.

Министерство сообщает, что проводятся лабораторные исследования продуктов, ввозимых в Литву, а также рассматривается возможность использования австрийской лаборатории при определении происхождения фруктов и овощей. Представители ГПВС, осуществляющие контроль, также сотрудничают со своими коллегами в Польше.

По словам главы службы, полученные на данный момент результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям законодательных актов.