Литва начинает борьбу с российскими огурцами и помидорами: их ввозят незаконно

Министерство сельского хозяйства Литвы объявило во вторник совместно с Государственной продовольственно-ветеринарной службой (ГПВС), что они усиливают контроль за ввозимыми в Литву овощами, стремясь таким образом предотвратить их незаконный ввоз из России.
По информации ведомства, это сделано в ответ на предыдущие заявления овощеводов страны о том, что выращенные в России огурцы и помидоры попадают в Литву через Беларусь и Польшу путем фальсификации документов о их происхождении.
"Мы слышали о подозрениях, что это может быть попытка ввоза российских овощей в Литву, с маркировкой о том, что они выращены в Евросоюзе. Именно поэтому мы усилили проверку предоставляемой потребителям информации о стране происхождения свежих фруктов и овощей. Безопасность продукции проверена лабораторными испытаниями", - отметила в пресс-релизе руководитель ГПВС Аудроне Микалаускене.
Министерство сообщает, что проводятся лабораторные исследования продуктов, ввозимых в Литву, а также рассматривается возможность использования австрийской лаборатории при определении происхождения фруктов и овощей. Представители ГПВС, осуществляющие контроль, также сотрудничают со своими коллегами в Польше.
По словам главы службы, полученные на данный момент результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям законодательных актов.
Заместитель министра сельского хозяйства Витянис Томкус повторяет, что наиболее эффективны ограничения на ввозимые из России продукты действовали бы в масштабах всего Европейского Союза (ЕС).
"Как только товары попадают на общий рынок ЕС, впоследствии гораздо сложнее контролировать их движение. Поэтому мы должны стремиться ограничить поступление на него этих товаров", - сказал в пресс-релизе Томкус.
В начале апреля Литовская тепличная ассоциация заявила, что выращенные в России овощи, в основном огурцы и помидоры, ввозятся в Литву через Беларусь и Польшу по поддельным документам о происхождении.
По словам овощеводов, такая продукция в Литве продается в несколько раз дешевле местной или выращенной в Польше или Латвии.
В марте Литва вместе с Латвией, Эстонией, Польшей и Чехией призвала Европейскую Комиссию (ЕК) проанализировать возможность ограничения импорта в Сообщество продуктов питания, происходящих из России и Беларуси.
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