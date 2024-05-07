Пациент больницы в Вентспилсе покончил жизнь самоубийством

Тело пациента нашли утром 6 мая, когда медсестра отправилась на утренний обход. О случившемся сообщили в Государственную полицию.

Больной находился на лечении в больнице длительное время, процесс лечения протекал успешно, пациент сотрудничал с персоналом.

Персонал больницы подтвердил, что не заметил признаков того, что у пациента были суицидальные наклонности или другое поведение, которое могло бы указывать на подобное решение.

Полиция осмотрела место и расследует обстоятельства, связанные с инцидентом. Выяснять обстоятельства произошедшего продолжают и ответственные специалисты больницы. Психологическая поддержка будет также оказана сотрудникам больницы, отмечает Рудзрога.

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