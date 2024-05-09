Наступило 9 мая - день, когда часть жителей Латвии продолжает праздновать окончание Второй мировой войны в Европе. TVNET+ собрал в одном материале все о том, как почтить "День Победы", не нарушая закон. Ограничения касаются в том числе действий в Интернете.

Песни, символика, флаги, костюмы

В общественных местах запрещено использование символов тоталитарных режимов СССР и нацистской Германии (в том числе стилизованных) и любых символов, прославляющих и оправдывающих военную агрессию и военные преступления. В список входят:

гербы, гимны и флаги нацистской Германии, СССР и советских республик,

военная форма и форма репрессивных учреждений тоталитарных режимов СССР и нацистской Германии,

элементы этой одежды - аксессуары, опознавательные знаки, кокарда, погоны, снаряжение,

нацистская свастика, символ войск СС,

георгиевские ленты,

серп и молот,

пятиконечная звезда,

буква Z и т. д.

Прославлением агрессора также будет считаться публичное использование российского флага и исполнение или воспроизведение прославляющих войну песен. Это, разумеется, касается "Катюши" и песни Кобзона.

А что в Интернете?