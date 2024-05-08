Фото и видео Смертоносные наводнения в Бразилии: затоплены аэропорт и стадион Порту-Алегри

По меньшей мере 95 человек погибли в результате сильных ливней и последовавших за ними наводнениях на юге Бразилии в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где от урагана пострадали более 1 миллиона человек в 385 муниципалитетах, сообщает BBC.
Рекордное количество осадков связано с Эль-Ниньо - климатическим явлением, когда нагреваются воды Тихого океана, что приводит к сильным ливням на юге Бразилии.
Porto Alegre Airport #Brazil pic.twitter.com/G9tPAwWbhV— MP (@Mp220Mp) May 8, 2024
Изменения климата, вызванные главным образом сжиганием ископаемого топлива, также усугубило экстремальные погодные условия в регионе.
Штат Риу-Гранди-ду-Сул, самый южный штат Бразилии и до недавнего времени тихий сельскохозяйственный регион, за последние годы пережил несколько экстремальных погодных явлений.
🚨🚀Another video of Meanwhile at Porto Alegre Airport#Brazil #PortoAlegre #Airport #Brazilian #BrazilFloods pic.twitter.com/F9qAgp8pk6— EUROPE CENTRAL (@europecentrral) May 8, 2024
Аэропорт столицы штата Порту-Алегри и футбольный стадион "Гремио Арена" вместимостью 55 000 человек были полностью затоплены наводнением.
Бразильская футбольная звезда Неймар опубликовал в Instagram фотографию самолета, рядом с которым находятся паллеты с водой, продуктами питания и другими ресурсами, необходимыми пострадавшим от наводнений.
Он написал: "Наша Бразилия переживает тяжелые времена, и помощи НИКОГДА не бывает много, вне зависимости от вашего финансового состояния, важно то, что в вашем сердце".