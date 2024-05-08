Фото и видео Смертоносные наводнения в Бразилии: затоплены аэропорт и стадион Порту-Алегри

Как ранее сообщало агентство LETA, более 24 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул, более 8 тысяч человек были помещены в временные убежища.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва назвал наводнение одним из самых сильных в истории страны.

По словам официальных лиц, в спасательных операциях задействовано более 2000 гражданских спасателей, а министерство обороны сообщило, что было задействовано более 900 солдат, а также девять армейских самолетов и 98 катеров.

На данный момент удалось спасти 8000 человек.

Дожди начались 29 апреля и вызвали масштабные наводнения и оползни.

Повреждены здания и мосты, во многих местах дороги непроходимы.

Власти штата Риу-Гранди-ду-Сул объявили чрезвычайное положение. Спасатели продолжают искать десятки пропавших без вести людей в завалах рухнувших домов, мостов и дорог.

Ущерб от урагана затронул около 150 муниципалитетов этого штата. По меньшей мере 10 человек получили ранения, около 10 000 человек лишились крова.

Губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте заявил, что штат пострадал от "самой страшной катастрофы в своей истории".

Официальное число погибших 2 мая увеличилось с 13 до 29 человек, а число пропавших без вести - с 21 до 60 человек. "С глубочайшей болью в сердце я знаю, что это еще не все", - сказал губернатор.

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