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Фото и видео Смертоносные наводнения в Бразилии: затоплены аэропорт и стадион Порту-Алегри

Аэропорт Порту-Алегри после наводнения Фото: Reuters/ScanPix
rus.tvnet.lv
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По меньшей мере 95 человек погибли в результате сильных ливней и последовавших за ними наводнениях на юге Бразилии в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где от урагана пострадали более 1 миллиона человек в 385 муниципалитетах, сообщает BBC.

Рекордное количество осадков связано с Эль-Ниньо - климатическим явлением, когда нагреваются воды Тихого океана, что приводит к сильным ливням на юге Бразилии.

Изменения климата, вызванные главным образом сжиганием ископаемого топлива, также усугубило экстремальные погодные условия в регионе.

Штат Риу-Гранди-ду-Сул, самый южный штат Бразилии и до недавнего времени тихий сельскохозяйственный регион, за последние годы пережил несколько экстремальных погодных явлений.

Аэропорт столицы штата Порту-Алегри и футбольный стадион "Гремио Арена" вместимостью 55 000 человек были полностью затоплены наводнением.

Аэропорт Порту-Алегри до и после наводнения
Аэропорт Порту-Алегри до и после наводнения Фото: AP/Scanpix
Футбольный стадион Порту-Алегри до и после наводнения
Футбольный стадион Порту-Алегри до и после наводнения Фото: AP/Scanpix

Бразильская футбольная звезда Неймар опубликовал в Instagram фотографию самолета, рядом с которым находятся паллеты с водой, продуктами питания и другими ресурсами, необходимыми пострадавшим от наводнений.

Он написал: "Наша Бразилия переживает тяжелые времена, и помощи НИКОГДА не бывает много, вне зависимости от вашего финансового состояния, важно то, что в вашем сердце".

Как ранее сообщало агентство LETA, более 24 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул, более 8 тысяч человек были помещены в временные убежища.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва назвал наводнение одним из самых сильных в истории страны.

По словам официальных лиц, в спасательных операциях задействовано более 2000 гражданских спасателей, а министерство обороны сообщило, что было задействовано более 900 солдат, а также девять армейских самолетов и 98 катеров.

На данный момент удалось спасти 8000 человек.

Дожди начались 29 апреля и вызвали масштабные наводнения и оползни.

Повреждены здания и мосты, во многих местах дороги непроходимы.

Власти штата Риу-Гранди-ду-Сул объявили чрезвычайное положение. Спасатели продолжают искать десятки пропавших без вести людей в завалах рухнувших домов, мостов и дорог.

Ущерб от урагана затронул около 150 муниципалитетов этого штата. По меньшей мере 10 человек получили ранения, около 10 000 человек лишились крова.

Губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте заявил, что штат пострадал от "самой страшной катастрофы в своей истории".

Официальное число погибших 2 мая увеличилось с 13 до 29 человек, а число пропавших без вести - с 21 до 60 человек. "С глубочайшей болью в сердце я знаю, что это еще не все", - сказал губернатор.

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