"Прошло семь лет с тех пор, как в результате беспорядков и ужасающего пожара в Одессе погибли 48 человек. Пламя еще тлело, когда Россия впервые начала изображать пожар как резню, устроенную украинскими националистами. Это продолжалось, несмотря на несколько расследований Международной консультативной группы Совета Европы и Управления Верховного комиссара по правам человека. Обе эти инстанции пришли к выводу, что беспорядки начались, когда большая группа пророссийских активистов напала на мирное шествие в поддержку украинского единства. В дальнейшем обе стороны использовали оружие, погибли шесть человек. Вечером проукраинские активисты пошли на площадь, чтобы разрушить палаточный лагерь, воздвигнутый пророссийскими активистами. Последние ответили стрельбой и бутылками с зажигательной смесью с крыши и из окон Дома профсоюзов. Все независимые отчеты сходятся во мнении, что в условиях, когда коктейли Молотова летели как в здание, так и из него, невозможно установить, что стало источником пожара, который привел к гибели 42 пророссийских активистов", - писала газета The Guardian в 2021 году.