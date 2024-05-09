​За занавесом: "Показуха" и молчаливая ложь, или Месседжи Кремля становятся все более истеричными

Прошедшая неделя в российской пропаганде ознаменовалась довольно истеричными настроениями, что было связано с подписанием президентом США Джо Байденом закона о выделении 60 миллиардов долларов помощи Украине.
Хотя идеологи Кремля преподносят как очевидную истину утверждение о том, что эта военная помощь никоим образом не способна изменить динамику на фронте и предотвратить поражение Украины, видимый невооруженным глазом ажиотаж показывает обратное. Вновь выражаются ядерные угрозы, которые, однако, предназначены только для внутреннего пользования.
"Показуха" и молчаливая ложь
Главный пропагандист России Владимир Соловьев в очередной раз заявил, что если Запад продолжит нагнетать ситуацию в Украине, Запада больше не будет. Понятно, что это просто пустая, коренящаяся в бессилии риторика с целью привить местному сообществу осознание могущества России. Фактически Кремль не способен нанести какой-либо существенный ущерб США или Западу в целом. Поэтому с самого начала войны, когда в Украину стала поступать западная помощь, кремлевские идеологи только кричали, что не допустят нарушения красных линий, выступали с самыми невозможными угрозами, включая удары по Лондону и т. д. На самом деле никакого ответа Западу не было, потому что у России просто нет таких возможностей, а помощь Запада Украине, хоть и с непростительным опозданием, продолжается.
О недопустимости кричали уже тогда, когда в Украину начали поставляться танки Abrams и Leopard. В то же время реально не допустить чего-либо россияне не в состоянии. Также скандировали, что если немецкие танки снова пройдут по историческим землям России и будут угрожать русским солдатам, то это будет "Вставай, страна огромная" (отсылка к популярной песне времен Второй мировой войны). В реальности немецкие Leopard катались по Украине и изо дня в день наносили россиянам потери, но никакая "огромная страна" не "встала".
В связи с пакетом помощи США и с целью успокоить обеспокоенную общественность в российских новостях широко сообщалось, что в течение всего мая на Красной площади будет проходить выставка западной военной техники, захваченной Россией. Так сказать, "показуха" в лучших российских традициях. При этом, конечно, ни слова о российском Черноморском флоте, который украинцы почти уничтожили, ни о сбитых российских бомбардировщиках. Замалчиваются и потери в живой силе, которые, по украинским данным, уже превышают 465 тысяч человек.
Потери в войне - не единственное, о чем умалчивает пропаганда. Общественности никоим образом не дана возможность узнать о том, что с начала войны в России за антивоенную позицию возбуждены уголовные дела в отношении 902 человек. 261 человек лишен свободы - они находятся в следственных изоляторах, тюрьмах или на принудительном лечении. Уголовные дела возбуждены против 285 человек по статье за "фейки об армии", против 172 - по статье за "дискредитацию" российской армии и правительства.
Также нет ни слова о текущих арестах журналистов в связи с их сотрудничеством с Фондом борьбы с коррупцией, объявленным в России террористической организацией. Умалчивается, что российские власти начали преследовать читателей независимых СМИ. Это СМИ, объявленные властями "нежелательными организациями". По данным "Медиазоны", с начала 2024 года в суды поступило 19 протоколов за участие в деятельности "нежелательных организаций", связанных со СМИ. Издание отмечает, что под "участием" силовики понимают не только работу в "нежелательном" издании или комментарии к публикациям, но и обычные перепубликации, в том числе в социальных сетях.
Не сообщается также о позорном создании специальной комиссии, которая будет оценивать, какие книги можно, а какие нельзя издавать и какие книги будут изъяты из публичных библиотек.
Россияне грозят расширением буферной зоны
Президент России Владимир Путин, а вслед за ним министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в одном стиле заявили - чем больше оружия поставят США, тем хуже будет для Украины. А именно все больше и больше приграничных территорий Украины становятся буферной зоной России для защиты России. Конечно, это принятие желаемого за действительное, поскольку сначала России необходимо продемонстрировать свою способность оккупировать эти приграничные территории.
Песков также заявил, что вооружение Украины лишь продлит войну, но не изменит ее исход. Все пропагандисты поспешили выразить обеспокоенность тем, что с поставкой ракет большой дальности украинцы начнут диверсии на территории России, поэтому США следует считать страной, поддерживающей террористов. Эти заявления звучат уже с начала войны, только логически не имеют и не могут иметь никаких последствий. Так и хочется спросить - ну, США - это страна, которая поддерживает терроризм. И? Что дальше? Что вы будете делать с этим заявлением?
Заявления России о том, что украинские "террористические акты" в России будут направлены против гражданской инфраструктуры, конечно же, полная ложь. Пока украинцы наносят высокоточные удары по российским нефтяным заводам и складам оружия, которые никоим образом нельзя считать гражданской инфраструктурой.
Не стоит удивляться "открытию" Соловьева о том, что поставленные американцами ракеты ATACMS будут оснащены тактическим ядерным оружием. Тем самым уже в тысячный раз пропагандист пригрозил Западу превентивными ядерными ударами. Правда, эти угрозы ни на кого особо не действуют.
Тем временем министр обороны Шойгу заявил, что США напрямую участвуют в войне в Украине и на стороне украинцев воюет бесчисленное количество западных наемников. Он также несколько раз посетовал на то, что НАТО обмануло Россию и опасно близко подошло к ее границам. Шойгу подчеркнул, что у России нет желания и интереса нападать на какую-либо из стран НАТО и что "специальная военная операция" была начата только для защиты соотечественников, проживающих на "исторических землях" России.
Задержание Иванова и пожар в Одессе
Если в западной прессе одной из самых обсуждаемых новостей о внутренней политике России стал арест за взятки заместителя министра обороны Тимура Иванова, известного как архитектор войны в Украине, то в России об этом появилась только краткая информация в новостных программах и вскользь - у ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевой. Неудивительно, что никто из участников программы не сказал ни слова об этом событии и не было ни малейшего обсуждения.
Между тем российское оппозиционное издание "Медуза" сообщает, что настоящей причиной задержания Иванова является не взяточничество, за которое его никто не арестовал бы, а государственная измена. Песков призвал не слушать подобные домыслы и верить только официальному расследованию.
В западной прессе ряд аналитиков выдвинули версию, что арест Иванова на самом деле обращен против Шойгу с целью его замены. Имеет ли такая версия основание, покажут дальнейшие события. Однако, учитывая, что Фонд борьбы с коррупцией признан террористической организацией, вряд ли настоящей причиной задержания Иванова является взяточничество.
Также Кремль вновь вернул на повестку дня эксплуатируемую с 2014 года историю о том, что в мае 2014-го "укронацисты" якобы заживо сожгли людей в Доме профсоюзов в Одессе только потому, что они боролись за права русскоязычных.
Российская пропаганда успешно использует этот нарратив уже десять лет, хотя он не соответствует действительности и полон лжи.
"Прошло семь лет с тех пор, как в результате беспорядков и ужасающего пожара в Одессе погибли 48 человек. Пламя еще тлело, когда Россия впервые начала изображать пожар как резню, устроенную украинскими националистами. Это продолжалось, несмотря на несколько расследований Международной консультативной группы Совета Европы и Управления Верховного комиссара по правам человека. Обе эти инстанции пришли к выводу, что беспорядки начались, когда большая группа пророссийских активистов напала на мирное шествие в поддержку украинского единства. В дальнейшем обе стороны использовали оружие, погибли шесть человек. Вечером проукраинские активисты пошли на площадь, чтобы разрушить палаточный лагерь, воздвигнутый пророссийскими активистами. Последние ответили стрельбой и бутылками с зажигательной смесью с крыши и из окон Дома профсоюзов. Все независимые отчеты сходятся во мнении, что в условиях, когда коктейли Молотова летели как в здание, так и из него, невозможно установить, что стало источником пожара, который привел к гибели 42 пророссийских активистов", - писала газета The Guardian в 2021 году.
В статье также упоминается, что во всех российских видеороликах виновниками беспорядков объявляются украинские "радикалы". Нет никаких упоминаний о стрельбе и коктейлях Молотова со стороны здания, а также о проукраинских активистах, которые рисковали своей безопасностью, чтобы спасти людей из здания.
"Через два года после доклада Совета Европы президент России Владимир Путин утверждал, что "украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и сожгли их заживо". Этот заведомо ложный нарратив транслируется по всему миру, при этом щедро финансируются выставки и тщательно отобранные "свидетели". Этот нарратив унес в итоге еще больше жизней: многие молодые люди, которые вызвались сражаться на стороне поддерживаемых Кремлем повстанцев на востоке Украины, были движимы желанием отомстить за "одесскую резню", - пишет The Guardian.
Именно в таких разжигающих ненависть настроениях о зверствах "бандеровцев" был выдержан воскресный вечерний рассказ о событиях десятилетней давности, имевший только одну цель - в очередной раз демонизировать украинцев, чтобы оправдать "необходимость" несправедливой войны.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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