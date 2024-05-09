Новый вызов для эстонских школ: дети общаются друг с другом на русском языке

О том, что происходит в другой эстоноязычной школе Ласнамяэ, согласилась рассказать мать троих детей, которая, по ее словам, не встретила никакого понимания со стороны школы и поэтому пожелала остаться анонимной. "На мероприятии в честь начала учебы я была шокирована, когда услышала, на каком языке говорят вокруг меня. Встал вопрос, куда я попала и на каком языке работает школа, – вспоминает она. – Только пятая часть класса – эстонцы, остальные все иноязычные. Сын пришел домой и сказал, что не может общаться с соседом по парте, потому что тот ни слова не понимает по-эстонски. Учитель общался с русскоязычными детьми с помощью Google Translate! Как такое возможно, что от эстонских детей требуется умение читать, когда они идут в школу, в то время как иноязычные даже не знают алфавита? Даже в четвертом классе они не умеют читать и не знают букв. На перемене дети общаются между собой на русском, на классной экскурсии один ребенок не смог мне объяснить по-эстонски, что потерял ключи. У всех таким образом страдает учеба, ведь ориентируются на среднего ученика, а программа из года в год не выполняется".