Новый вызов для эстонских школ: дети общаются друг с другом на русском языке

Учителя и родители обеспокоены, потому что во многих эстоноязычных школах эстоноязычные дети оказались в меньшинстве, а на переменах слышен русский язык, пишет Rus.Postimees.
Некоторые родители в Таллинне жалуются, что даже в четвертом классе половина класса не умеет читать по-эстонски: "Но ведь ориентируются на среднего ученика – какое же образование можно получить тогда!"
Одной из двух действующих в Ласнамяэ школ с эстонским языком обучения является Таллиннская гимназия Куристику, где прошлой осенью Яана Рохт начала работать учителем. "Когда 1 сентября я пошла в класс, я рассчитывала на приблизительно пятьдесят процентов эстонских детей, но, к моему удивлению, в классе их оказалось только двое, – вспоминает Рохт. – Остальные ученики не были носителями языка, и семеро из них не знали ни слова по-эстонски, не говоря уже об алфавите. Поэтому нужно было проделать большую работу, чтобы получить правильные эстонские звуки, и, к счастью, те дети, которые знали эстонский язык, сразу же бросились помогать другим".
По словам Рохт, с теми упомянутыми выше семью учениками два раза в неделю занимается отдельный преподаватель эстонского языка. В классе висит табличка, на которой написано, что в нем говорят на эстонском языке, но дети все равно переходят на русский. "Тогда я сразу перевожу сказанные ими фразы на эстонский, и они их повторяют. Но если из этих 23 учеников хотя бы двое или трое смогут хорошо говорить по-эстонски, это ведь уже хорошо", – говорит Рохт.
О том, что происходит в другой эстоноязычной школе Ласнамяэ, согласилась рассказать мать троих детей, которая, по ее словам, не встретила никакого понимания со стороны школы и поэтому пожелала остаться анонимной. "На мероприятии в честь начала учебы я была шокирована, когда услышала, на каком языке говорят вокруг меня. Встал вопрос, куда я попала и на каком языке работает школа, – вспоминает она. – Только пятая часть класса – эстонцы, остальные все иноязычные. Сын пришел домой и сказал, что не может общаться с соседом по парте, потому что тот ни слова не понимает по-эстонски. Учитель общался с русскоязычными детьми с помощью Google Translate! Как такое возможно, что от эстонских детей требуется умение читать, когда они идут в школу, в то время как иноязычные даже не знают алфавита? Даже в четвертом классе они не умеют читать и не знают букв. На перемене дети общаются между собой на русском, на классной экскурсии один ребенок не смог мне объяснить по-эстонски, что потерял ключи. У всех таким образом страдает учеба, ведь ориентируются на среднего ученика, а программа из года в год не выполняется".
Женщина сказала, что подумывала уже и о смене школы, но немногие оставшиеся в Ласнамяэ школы с эстонским языком обучения находятся в точно такой же ситуации, и ее ребенок, который учится в пятом классе, скорее всего, не сможет сдать тесты на поступление ни в одну из школ в центре города с из-за общего низкого уровня класса.
Педагог-исследователь видит угрозу эстонскому народу
По мнению педагога-исследователя Тийу Куурме, такие школы могут выпускать полуговорящих и полумыслящих людей. "Говоря прямо, я вижу здесь опасность для нашей маленького хрупкого народа. Для наших детей, для нашей культуры, – говорит она. По мнению Куурме, учить русских детей эстонскому языку важно, но это нельзя делать за счет эстонских детей. - Ребенок не может быть учителем для иноязычных детей, теряя в развитии своего языка и культурной самобытности. Это также приводит к снижению качества образования на эстонском языке. В такой ситуации учитель должен говорить так, чтобы все могли понять, т. е. использовать упрощенный эстонский язык, упрощенный ход мыслей и словарный запас. Конечно, эстонские дети страдают".
Рохт говорит, что отправилась преподавать в Ласнамяэ из чувства миссии и старается привнести в класс как можно больше эстонской культуры и эстонского языка. Но у нее тоже болит сердце за эстоноязычных детей. "Я помню одну групповую работу, где эстоноязычный ребенок, который был главой группы, сказал, что он ничего не понимает из того, что говорят другие, и как ему тогда руководить группой? Действительно – почему он должен был оказаться в такой ситуации? Но, к сожалению, это так, – говорит Рохт, которая в то же время сочувствует тем, кому пришлось начинать свой путь обучения не зная языка. – Если посмотреть на это с точки зрения ребенка, то поступление в 1 класс – это большая перемена в его жизни. Если ребенок попадает в среду, где учитель говорит только по-эстонски, а он ничего не понимает, это, наверное, очень травматично", – говорит она.
Образовательное расслоение может усилиться
По его словам, Райно Либлика, который двадцать лет проработал в эстоноязычной школе в Ласнамяэ, а сейчас является директором Мустамяэской государственной гимназии, много лет назад он пытался дать понять политикам, что школы в Ласнамяэ, а вскоре и в других частях Эстония окажутся в большой беде из-за быстрого роста числа детей, не знающих языка.
"Это тема тогда не была близка многим. Говорили, что, если в классе есть ученик какой-то другой национальности, это только обогащает. Но мы уже тогда видели классы, в которых половина детей были эстонцами, а половина – русскими. Также становилось все больше и больше учеников, которые к моменту поступления в первый класс владели эстонским языком как языком обучения практически на нулевом уровне. Сейчас есть уже такие классы, куда скорее случайно попали один-два ученика, говорящих на эстонском языке, остальные говорят на каком-то другом. Это все же очень серьезный и большой вызов", – заявляет Либлик.
По его словам, русские жители поняли, что будущее их детей будет успешным только в том случае, если они будут учиться в эстоноязычной школе, и план правительства по переходу на эстоноязычное образование и ликвидации русских школ также ускорит эту тенденцию. "Не только в Ласнамяэ, но и в Мустамяэ и Ыйсмяэ детей хотят отдать в школу с эстонским языком обучения, – говорит директор. – Если брать чисто арифметически, поскольку в Таллинне поровну эстонско- и русскоязычного населения, то такое же распределение вскоре может отразиться и в школьных классах. Школы обязаны принимать детей, живущих в том же районе и предлагать им образование в соответствии с их способностями. Так называемые элитные школы, имеющие особый статус, могут отбирать детей со всего города, тогда как другие обязаны предложить место всем желающим и максимально поддерживать всех учеников. Таким образом, в ближайшие годы образовательное расслоение может усилиться. Ведь школа работает, так сказать, на материале заказчика".
Если в классе более 30 процентов иноязычных, то происходит так, что эстонский ребенок приходит домой и внезапно начинает говорить по-русски.
Райно Либлик, директор Мустамяэской государственной гимназии
По мнению Куурме, в будущем родители, вероятно, все чаще будут отдавать предпочтение частным школам. "Я предполагаю, что те, кому позволяет кошелек, начнут отдавать детей в частные школы, у которых больше свободы в организации образовательной деятельности и выборе учеников. К сожалению, при нынешней культуре управления в нашей стране родители не имеют права голоса в решениях, которые их затрагивают, – говорит Куурме. – В то же время мы могли бы хотя бы исходить из опыта, ранее полученного в других частях мира, согласно которому можно без риска интегрировать в класс около десятой части говорящих на ином языке, но не больше".
Основываясь на своем опыте в Ласнамяэ, Либлик говорит, что в одном классе не должно быть более 30 процентов детей, говорящих на иностранном языке. "Если их больше, то происходит так, что эстонский ребенок приходит домой и внезапно начинает говорить по-русски", – говорит он.
То же самое подтверждает и Катри Райк (Социал-демократическая партия), которая, как бывший мэр Нарвы, хорошо знакома с ситуацией там: "Опытные директора школ в Ида-Вирумаа говорят, что если процент русскоязычных поднимется выше 30 процентов, то дело плохо. Тогда русский язык все равно побеждает и становится первым языком".
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