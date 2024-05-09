День Европы: Ринкевич пожелал ЕС укрепления единства и обороны

По его словам, агрессия России против Украины и борьба украинцев за свою свободу подтверждают необходимость укрепления общей обороны Европы.

"Поздравляю с Днем Европы! За безопасный, свободный и демократический ЕС!", - с таким пожеланием президент обращается сегодня, 9 мая, к жителям.

Праздник символизирует единство между разными европейскими странами, в том числе теми, которые когда-то воевали друг с другом. В Латвии День Европы отмечается с 9 мая 2004 года.

Президент отметит день Европы в Гулбенском крае

Ринкевич сегодня посетит с рабочим визитом Гулбенский край, сообщили в канцелярии президента.

Планируется, что в ходе рабочего визита Ринкевич встретится с руководством Гулбенской краевой думы, посетит Гулбенскую краевую библиотеку, центр Europe Direct и молодежный центр Bāze.

У президента также запланировано посещение центра социального ухода Jaungulbenes alejas, деревообрабатывающего предприятия SIA Avoti и предприятия по переработке овощей SIA Dimdiņi.

В 17:00 в Гулбенском культурном центре президент встретится с жителями края.

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