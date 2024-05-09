Официально: школьники смогут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного

Сегодня, 9 мая, в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону об образовании, которыми определил, что школьники смогут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного.
Закон гласит, что если школьник откажется от изучения русского языка до 21 июня этого года, то изучать другой иностранный язык можно будет с нового учебного года.
Учащиеся 4-8-х классов, которые откажутся от изучения русского языка еще в этом учебном году, будут переведены в следующий класс без оценки за второй иностранный язык. А у тех, кто в этом году окончит 9-й класс, в аттестате будет указана средняя оценка за предыдущие учебные годы по этому предмету.
В ходе дебатов прозвучало пожелание отказаться от русского языка как второго иностранного также на этапе средней школы, в 10-м и 11-м классах, но его парламент отклонил.
Оппозиционный депутат Илзе Индриксоне (Национальное объединение) отметила, что ее предложение "не просто формальное", поскольку может сложиться ситуация, в которой в 8-м и 9-м классах школьники откажутся от русского языка, а в средней школе, с 10-го класса, им придется учить русский язык, так как закон не предусматривает отказа от изучения русского языка в средней школе.
Депутат Чеслав Батня ("Объединенный список") призвал не смешивать политику с учебным процессом. По его мнению, нужно позволить на этапе средней школы учить русский язык тем молодым людям, которые этого хотят.
Глава комиссии по образованию Агита Зариня-Стуре ("Новое Едиснтво") отметила, что комиссия в целом поддерживает отказ от русского языка как второго иностранного и на этапе средней школы, но нужна дискуссия с отраслью. "Поддержав это предложение сейчас, мы бы вызвали большую растерянность в школах", - сказала политик.
Отказаться от изучения русского языка смогут в письменном виде родители школьника, и руководитель учебного заведения должен будет проинформировать об этом учредителя, который должен обеспечить возможность изучения другого иностранного языка.
До сих пор в качестве второго иностранного языка в латвийских учебных заведениях чаще всего преподавался русский язык, за ним следуют немецкий и английский.
Чтобы обеспечить в качестве второго иностранного языка преподавание какого-либо из языков Евросоюза, школы в том числе смогут заключать с другой школой договор о реализации учебных предметов.
При этом школьники, которые до 2025/2026 учебного года приступят к изучению русского языка как второго иностранного, получат возможность продолжить его изучение до конца 9-го класса, но не дольше чем до конца 2029/2030 года.
Кроме того, поправки предусматривают закрепить в законе то, что в программу среднего образования включается обучение по государственной обороне. Школы смогут сами выбирать, реализовать ли в его в дополнение к существующей учебной нагрузке или за счет других предметов.
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