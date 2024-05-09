Официально: школьники смогут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного

Депутат Чеслав Батня ("Объединенный список") призвал не смешивать политику с учебным процессом. По его мнению, нужно позволить на этапе средней школы учить русский язык тем молодым людям, которые этого хотят.

Глава комиссии по образованию Агита Зариня-Стуре ("Новое Едиснтво") отметила, что комиссия в целом поддерживает отказ от русского языка как второго иностранного и на этапе средней школы, но нужна дискуссия с отраслью. "Поддержав это предложение сейчас, мы бы вызвали большую растерянность в школах", - сказала политик.

Отказаться от изучения русского языка смогут в письменном виде родители школьника, и руководитель учебного заведения должен будет проинформировать об этом учредителя, который должен обеспечить возможность изучения другого иностранного языка.

До сих пор в качестве второго иностранного языка в латвийских учебных заведениях чаще всего преподавался русский язык, за ним следуют немецкий и английский.

Чтобы обеспечить в качестве второго иностранного языка преподавание какого-либо из языков Евросоюза, школы в том числе смогут заключать с другой школой договор о реализации учебных предметов.

При этом школьники, которые до 2025/2026 учебного года приступят к изучению русского языка как второго иностранного, получат возможность продолжить его изучение до конца 9-го класса, но не дольше чем до конца 2029/2030 года.

Кроме того, поправки предусматривают закрепить в законе то, что в программу среднего образования включается обучение по государственной обороне. Школы смогут сами выбирать, реализовать ли в его в дополнение к существующей учебной нагрузке или за счет других предметов.

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