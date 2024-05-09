Солдаты НАТО будут размещены на базе вблизи Рижского аэропорта

В этом году начнется развертывание бригадного штаба и поддерживающих подразделений союзников на военной базе "Цери" в Марупском крае", где также будет размещена военная техника и экипировка.

Работы уже начаты и завершатся в 2025 году, сообщил министр.

В "Цери" недалеко от Рижского аэропорта сейчас находится 17-й батальон боевой поддержки Земессардзе.

Боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии с 2017 года размещена на Адажской базе. Канада руководит боевой группой, в которую входят около 1900 военнослужащих из 11 стран - Албании, Чехии, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Канады.

С расширением боевой группы до уровня бригады к этим силам присоединится и шведский контингент. Предполагается, что первые шведские механизированные подразделения прибудут в Латвию в начале следующего года.

Солдаты стран НАТО также дислоцированы на базе в Лиелварде и на базе Национальных вооруженных сил на ул. Крустабазницас в Риге.

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