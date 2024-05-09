Видео В центре Риги загорелся деревянный двухэтажный дом, пожарные эвакуировали жителей

Видео очевидцев: В центре Риги загорелся деревянный двухэтажный дом

В 20:41 пожарным поступил вызов на улицу Лабораторияс в Риге, где, по предварительной информации, горело двухэтажное деревянное здание.

Пожарные спасли двух человек из здания с помощью автомобильной лестницы, еще двух человек до приезда VUGD спасли сотрудники Госполиции.

В результате пожара пострадали два человека, их доставили медикам, а 13 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

Соседние дома также были проверены, но дыма не было и эвакуация не потребовалась.

На месте происшествия горели второй этаж жилого дома площадью 150 квадратных метров (м2), первый этаж площадью 100 м2 и крыша площадью 320 м2, а также четыре машины во дворе площадью 24 м2 и фасад соседнего дома площадью 100 м2.

В тушении пожара приняли участие более 35 пожарных и 11 автоцистерн.

Видео: В центре Риги загорелся деревянный двухэтажный дом

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